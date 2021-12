Παρουσιάστρια του Fox συνέκρινε τον Φάουτσι με τον ναζιστή εγκληματία Μένγκελε!

Μια παρομοίωση που ξεπέρασε τα όρια χρησιμοποίησε παρουσιάστρια του Fox News για τον Αντονι Φάουτσι, τον διακεκριμένο αμερικανό λοιμωξιολόγο, εξοργίζοντας εβραϊκές οργανώσεις.

Η Λάρα Λόγκαν είπε στον αέρα του υπερσυντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου, στην εκπομπή «Fox News Prime Time», ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Φάουτσι είναι κάτι σαν τον διαβόητο ναζιστή γιατρό Γιόζεφ Μένγκελε!

«Μου λένε άνθρωποι ότι ο δρ. Φάουτσι δεν αντιπροσωπεύει για εκείνους την επιστήμη. Αντιπροσωπεύει τον Γιόζεφ Μένγκελε, τον ναζιστή γιατρό που έκανε πειράματα σε Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το λένε αυτό», είπε η Λόγκαν.

Fox host Lara Logan says that people tell her that Dr. Fauci doesn't represent science, but represents Josef Mengele, the Nazi doctor known as the "Angel of Death" for performing medical experiments at Auschwitz: "I am talking about people all across the world are saying this" pic.twitter.com/fF2DAWfG7d

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 30, 2021