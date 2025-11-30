Παρουσία του Πάπα η θρονική εορτή στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Πατριάρχη

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τίμησε την Κυριακή, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, τη θρονική εορτή του. Η πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία τελέστηκε προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, παρουσία του Πάπα Λέοντος ΙΔ’.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έφθασε στο Φανάρι περίπου στις 10:30 τοπική ώρα (9:30 ώρα Ελλάδας). Παρόντες στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου ήταν επίσης ιεράρχες των δύο εκκλησιών, εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών ομολογιών, διπλωμάτες, άλλοι επίσημοι και πιστοί.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι δύο προκαθήμενοι ευλόγησαν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου. Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό, συνεχίζοντας με το δεύτερο σκέλος της αποστολικής περιοδείας του.

Νωρίτερα το πρωί ο Πάπας επισκέφθηκε το πατριαρχείο της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

«Αυτή η επίσκεψη μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Θεό για τη θαρραλέα χριστιανική μαρτυρία του αρμενικού λαού σε όλη την Ιστορία, συχνά εν μέσω τραγικών περιστάσεων», ανέφερε στη σύντομη ομιλία του ο πάπας.

Τόνισε ακόμη ότι «σε αυτή την 1.700ή επέτειο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, η επίσκεψή μου προσφέρει την ευκαιρία να τιμήσουμε το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας. Πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την κοινή αποστολική πίστη προκειμένου να ανακτήσουμε την ενότητα που υπήρχε στους πρώτους αιώνες μεταξύ της Εκκλησίας της Ρώμης και των αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών».

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης των Αρμενίων, Σαχάγκ Μασαλιάν, είπε στη δική του ομιλία ότι «ο αρμενικός λαός δεν ξεχνά τους πάπες που ύψωσαν τη φωνή τους στις δύσκολες στιγμές μας, που στάθηκαν στο πλευρό των χριστιανικών κοινοτήτων που βρίσκονταν σε κίνδυνο και που υπερασπίστηκαν την αλήθεια όταν ο κόσμος δίσταζε».

Συμπλήρωσε δε ότι σήμερα οι χριστιανοί σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μετανάστευση και μείωση του πληθυσμού τους. «Σε τέτοιες εποχές η ενότητα γίνεται απαραίτητη. Εδώ στην Τουρκία οι χριστιανικές κοινότητές μας ζουν ως ένα μικρό ποίμνιο, το οποίο όμως είναι πιο δεμένο με αμοιβαίο σεβασμό. Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία πιστεύει ακράδαντα ότι η χριστιανική διαίρεση πληγώνει το Σώμα του Χριστού, αλλά εμπιστευόμαστε ότι το Αγιο Πνεύμα θεραπεύει αυτές τις πληγές και φέρνει τις Εκκλησίες πιο κοντά, βήμα-βήμα» είπε ο Πατριάρχης των Αρμενίων.

Στον πολύπαθο Λίβανο, με μήνυμα ειρήνης

Στον Λίβανο, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ αναμένεται να απευθύνει έκκληση για ειρήνη, σε μια χώρα που αποτελεί διαρκή στόχο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών. Πρόκειται για τον δεύτερο και τελευταίο σταθμό του πρώτου ταξιδιού του στο εξωτερικό ως προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο πρώτος αμερικανός πάπας θα φθάσει από την Τουρκία, όπου πραγματοποίησε τετραήμερη επίσκεψη και προειδοποίησε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας κινδυνεύει εξαιτίας του ασυνήθιστα υψηλού αριθμού αιματηρών συγκρούσεων, ενώ καταδίκασε τη βία που ασκείται στο όνομα της θρησκείας.

Ο Λέων θα συναντηθεί με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό του Λιβάνου και θα εκφωνήσει ομιλία προς την ηγεσία της χώρας. Ο Λίβανος, ο πληθυσμός του οποίου διαθέτει τη μεγαλύτερη αναλογία χριστιανών στη Μέση Ανατολή, συγκλονίζεται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ πήγε σε πόλεμο με τη λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, ο οποίος κορυφώθηκε με μια καταστροφική ισραηλινή επίθεση.

Ηγέτες της χώρας, που φιλοξενεί ένα εκατομμύριο σύρους και παλαιστίνιους πρόσφυγες και πασχίζει να ανακάμψει από χρόνια οικονομικής κρίσης, ανησυχούν ότι τους επόμενους μήνες το Ισραήλ θα κλιμακώσει δραματικά τα πλήγματά του.

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ελπίζει πως η επίσκεψη του Πάπα θα βοηθήσει να τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Οι διάφορες κοινότητες του Λιβάνου καλωσόρισαν επίσης το παπικό ταξίδι, με τον κορυφαίο δρούζο ιερωμένο σεΐχη Σάμι Αμπί αλ-Μούνα να λέει πως ο Λίβανος «χρειάζεται την αναλαμπή ελπίδας που αντιπροσωπεύει η επίσκεψή του».

