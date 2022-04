Παρίσι: Ισχυρή έκρηξη κοντά στην Παναγία των Παρισίων

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε το απόγεμα της Δευτέρας στο κέντρο του Παρισίου, κοντά στην Παναγία των Παρισίων.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί αλλά φλόγες να βγαίνουν από ένα όχημα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε λεωφορείο, από άγνωστη αιτία.

⚠️ Footage of the smoke rising in Paris pic.twitter.com/QCDG0nspgu

We went to find some cherry blossom in #paris and saw some awful black smoke pic.twitter.com/rO5mQy3RXD

— Flying Fluskey (@FlyingFluskey) April 4, 2022