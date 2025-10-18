Παρέμβαση Μαρινάκη για το σόου της Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Μαυραγάνη

Με άμεσα αντανακλαστικά αντέδρασε η κυβέρνηση στα όσα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου στο τηλεοπτικό πλατό του ΣΚΑΙ, με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία δέχτηκε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του βιβλίο και αποχώρησε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη αρνούμενη να απαντήσει όχι μόνον στη συγκεκριμένη ερώτηση αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη.

«Η σημερινή αποχώρηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου από την τηλεοπτική εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ συνιστά βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου», δήλωσε λίγο αργότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Και συνέχισε: «Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι «κραυγάζουν» για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη τα υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναρωτήθηκε: «Αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;»

