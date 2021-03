Παρέμβαση Μπάιντεν υπέρ των εργαζομένων της Amazon: Μην εμποδίζετε το σωματείο τους

Σαφή στήριξη στην προσπάθεια των εργαζομένων της Amazon να συνδικαλιστούν προσέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Σε βίντεο που που δημοσίευσε στον λογαριασμό του προέδρου στο Twitter, ο Μπάιντεν είπε ότι η απόφαση των εργαζομένων να ενταχθούν σε σωματείο είναι δική τους και μόνο δική τους.

Workers in Alabama – and all across America – are voting on whether to organize a union in their workplace. It’s a vitally important choice – one that should be made without intimidation or threats by employers.

Every worker should have a free and fair choice to join a union. pic.twitter.com/2lzbyyii1g

— President Biden (@POTUS) March 1, 2021