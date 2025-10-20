Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Μεγάλη πρεμιέρα για Rampage, USV, «Αρχύτα» και τους ισραηλινούς Spike NLOS στη Θεσσαλονίκη

Γεμάτη… πρεμιέρες θα είναι η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αφού για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν τα νέα αποκτήματα σε οπλικά συστήματα και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Από το made in Greece Μη Επανδρωμένο Αερόχημα «Αρχύτας» και τα UAS, V-BAT, μέχρι τα νέα ταχύπλοα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας (Unmanned Surface Vehicles/ USV), τα υποβρύχια σκούτερ για τις Ειδικές Δυνάμεις και μία σειρά από υπερσύγχρονα -και το κυριότερο, δοκιμασμένα στο πεδίο- συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού, η φετινή παρέλαση στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου θα αποτελέσει μία προβολή ισχύος και καινοτομίας στη νέα εποχή όπου έχουν ήδη εισέλθει οι ΕΔ.

Πρεμιέρα για το ευρύ κοινό θα κάνει επίσης ο πύραυλος Rampage για τα F-16 Viper της Πολεμικής Αεροποριίας, ενώ την πρώτη δημόσια εμφάνιση σε στρατιωτική παρέλαση θα κάνουν και τα νέα συστήματα Spike NLOS Mission Taskforce (NMT) που αποκτήθηκαν από το Ισραήλ για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς. Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούν τους αυτόνομης τεχνολογίας καθοδήγησης («Fire And Forget) πυραύλους τους με υψηλή ακρίβεια. Το κοινό θα δει τα συστήματα πάνω στους επίσης νέους φορείς τους, τα ειδικά οχήματα Sandcat 4X4 350 της Plasan. Τα εποχούμενα συστήματα Spike NLOS θα παρελάσουν με τα συγκεκριμένα οχήματα-φορείς τους ενώ στην προμήθεια περιλαμβάνονται και κέντρα ελέγχου πυρός. Μαζί θα.. παρελάσουν και τα ιπτάμενα αεροχήματα UAV Orbiter που απέκτησε η χώρα μας ώστε να συνεργάζονται με τα εν λόγω συστήματα.

Τα συγκεκριμένα drone λειτουργούν επί του πεδίου σε συνεργασία με τα Spike NLOS ώστε να ερευνούν από αέρος, να στοχοποιούν και να εκτελούν την κατάδειξη στόχων με συστήματα laser, ενώ τα “συνοδά” αυτά UAV μεταφέρουν στις μονάδες και ροή εικόνας υψηλής ευκρίνειας ημέρα αλλά και νύχτα.

Οι πύραυλοι Spike NLOS αναμένεται να ενσωματωθούν και στα εκσυγχρονισμένα σε συστήματά τους επιθετικά AH-64Α+ της Αεροπορίας Στρατού καθώς σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα αναβάθμισης 19 τέτοιων ελικοπτέρων, με τα εννέα από τα συγκεκριμένα επιθετικά ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς να μπορούν επίσης να φέρουν κατευθυνόμενα βλήματα ακριβείας Spike NLOS.

Τα ελικόπτερα αυτά όπως και όλα τα μέσα της Αεροπορίας Στρατού, Apache, Chinook, NH-90 και Kiowa Warrior, θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους και στη φετινή παρέλαση.

Ιδιαίτερη θέση θα έχουν επίσης για πρώτη φορά, οι τεχνολογίες και υποστηρικτικές λειτουργίες για τη χρήση drones που έχουν ενσωματωθεί και συνεχίζουν να ενσωματώνονται στις Ενοπλες Δυνάμεις

Η χρήση, η κατασκευή, η επισκευή και η μετατροπή των drone στον πόλεμο είναι λειτουργίες που και η Ελλάδα έχει αποφασίσει να εξελίσσει στις δικές της ΕΔ. Στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα υπάρχει μια πλήρης εικόνα των συγκεκριμένων δυνατοτήτων όπως αυτές ενσωματώνονται στην συνολικότερη αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Παρούσα μάλιστα αναμένεται να είναι και μια κινητή μονάδα επισκευής drone που αποτελεί μια λύση τεχνολογίας αιχμής για τις ΕΔ.

Το κοινό θα δει μια σειρά από νέες τεχνολογικές δυνατότητες συστημάτων drone, για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο αριθμό σε στρατιωτική παρέλαση, με πλειάδα τύπων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων του Ναυτικού, του Στρατού και της Αεροπορίας.

Καμάρι των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της χώρας, και ο «Κένταυρος», το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου με anti-drone δυνατότητες που τοποθετήθηκε εσχάτως σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και δοκιμάστηκε με εξαιρετική επιτυχία στο πεδίο, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ειλημμένη απόφαση, υπενθυμίζεται, είναι η εγκατάστασή του και στις τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ-200ΗΝ κλάσης «Υδρα», ενώ σχεδιάζεται να ενσωματωθεί και στα συστήματων των FDI HN (Belharra) που θα αρχίσει να παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό από τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, στον ουρανό της Θεσσαλονίκης το κοινό θα απολαύσει διελεύσεις μαχητικών όλων των τύπων της Πολεμικής μας Αεροπορίας και -καιρού επιτρέποντος- τα ανακατασκευασμένα ιστορικά αεροσκάφη, Spitfire ΜJ755 και T-6 Harvard που αναγεννήθηκαν χάρη στην πρωτοβουλία του Πίτερ Λιβανός (Peter Livanos) και του Ιδρύματος «ΙΚΑΡΟΣ».

Ο τριπλός εορτασμός στη Θεσσαλονίκη -του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της επετείου απελευθέρωσης της πόλης και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940- θα κλείσει με την πτήση του Ιπτάμενου επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News