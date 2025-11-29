Παράταση για πληρωμές οφειλών έως 1η Δεκεμβρίου – Διαγράφονται πρόστιμα και προσαυξήσεις

Παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο λόγος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των καταβολών από τους πολίτες.

Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της Παρασκευής έως και τη Δευτέρα 1/12, διαγράφονται.

Υπενθυμίζεται ότι σημαντικές δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν την Παρασκευή (28/11) στα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών, με τους χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο e-banking και στην εκτέλεση συναλλαγών.

Τραπεζικά στελέχη απέδωσαν τα προβλήματα στον ασυνήθιστα υψηλό όγκο κινήσεων που προκάλεσε ο συνδυασμός της Black Friday, των μισθοδοσιών και της καταβολής επιδομάτων.

