Παραπέμπονται για κακουργήματα ο Παναγιώτης Δημητράς και ο επικεφαλής της Aegean Boat Report

Ο «εθνικός μας μηνυτής» αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη; Ο Παναγιώτης Δημητράς που μεταξύ εκατοντάδων μηνύσεων για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του αντιρατσιστικού νόμου και συναφών χαρακτηρισμών, είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «ρατσιστικό» αναφερόμενος στο Protagon και τον Κώστα Γιαννακίδη, κατηγορείται πλέον για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και διευκόλυνση μεταναστών.

Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας δικογραφία του Λιμενικού Σώματος, η Εισαγγελία της Κω άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), και του Νορβηγού Τόμι Ολσεν, ιδρυτή και διευθύνοντα την ΜΚΟ Aegean Boat Report – οργάνωση γνωστή, πέρα από την ύποπτη δράση της στο Ανατολικό Αιγαίο, και από την εντυπωσιακή ταύτιση απόψεων με την Αγκυρα για σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα την «στρατιωτικοποίηση» των νησιών του Αιγαίου (δείτε κάτω το σχετικό tweet από το τουρκικό πρακτορείο «Ανατολή»).

A Norway-based NGO has supported Türkiye’s opposition to the militarization of Greek islands in the Aegean, saying such a move can be “provocation” https://t.co/HqWTRX7kMJ pic.twitter.com/diejNjYE6f

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 11, 2022