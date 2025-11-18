Παραιτήθηκε ο Ντόναχιου από πρόεδρος του Eurogroup – αναλαμβάνει προσωρινά ο Μάκης Κεραυνός

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Πασκάλ Ντόναχιου από τη θέση του προέδρου του Eurogroup και υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, κλείνοντας έναν κύκλο θητείας που τον έφερε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους για την ευρωζώνη.

Η παραίτηση συνδέεται με τη μετάβασή του στην Παγκόσμια Τράπεζα, όπου αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Γνώσης του Ομίλου, με έδρα την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες του Eurogroup, η επιλογή νέου προέδρου θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Εως τότε, καθήκοντα προσωρινού προεδρεύοντος αναλαμβάνει ο υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός.

Σε δήλωσή του ο Ντόναχιου έκανε έναν απολογισμό της θητείας του, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του στην ηγεσία του Eurogroup ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές» της δημόσιας πορείας του.

Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μαζί με τους ομολόγους του, από την πανδημία Covid-19 έως τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αυξανόμενος πληθωρισμός.

Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του ευρώ υπήρξε συλλογικό επίτευγμα, αποτέλεσμα συνεργασίας και κοινής προσήλωσης στις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το έργο της θητείας του περιελάμβανε συντονισμό δημοσιονομικών πολιτικών, τη διεύρυνση της ευρωζώνης με την ένταξη της Κροατίας και τις διαδικασίες ένταξης της Βουλγαρίας, καθώς και την πρόοδο σε καίρια ευρωπαϊκά εγχειρήματα όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, το ψηφιακό ευρώ και η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

«Το ευρώ είναι κάτι περισσότερο από οικονομικό εγχείρημα· είναι έκφραση των κοινών μας αξιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με τη μετάβασή του στη νέα του θέση, ο Πασκάλ Ντόναχιου αφήνει πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα στη διαχείριση της οικονομικής πολιτικής της ευρωζώνης, ενώ η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη συνέχεια του Eurogroup σε μια περίοδο έντονων διεθνών προκλήσεων.

