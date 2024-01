Διαμάχη για τα UFO: «Παραιτήθηκα γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις για εξωγήινους»

Ο Σιν Κερκπάτρικ, ο πρώην διευθυντής του Aaro, μίας αμερικανικής υπηρεσίας που ασχολείται με την επίλυση αφύσικων φαινομένων σε όλους τους τομείς, εξαπολύει βολές κατά του πυρήνα του κυβερνητικού προσωπικού.

Οι συνωμοσιολόγοι που εργάζονται υπέρ και εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ διαιωνίζουν μύθους σχετικά με τα UFO, ώστε εκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων να ξοδεύονται στη συνέχεια ψάχνοντας για ένα «ατέλειωτο χωνάκι παγωτού», σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής ερευνητή του Πενταγώνου για τα άγνωστα αφύσικα φαινόμενα (UAP), όπως ανέφερε ο Guardian.

Με τη φράση αυτή – που αποτελεί αμερικανικό ιδιωματισμό- θέλει να τονίσει τη ματαιότητα της διαιώνισης με μόνο σκοπό να διαρκέσει περισσότερο γιατί το παγωτό είναι κάτι που αρέσει σε όλους.

Ο Σιν Κερκπάτρικ προέβη σε αυτή τη δήλωση σε ένα podcast λίγε ημέρες πριν, αφού παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα από την υπηρεσία Aaro του υπουργείου Αμυνας. Αυτή δημιουργήθηκε το 2022 για να συγκεντρώσει στρατιωτικές αναφορές για θεάσεις UAP και να είναι πιο διαφανής σχετικά με το τι γνωρίζει η κυβέρνηση.

Η πρώτη έκθεση

Η πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση ιστορικών αρχείων της Aaro, η οποία έχει υποβληθεί στο Κογκρέσο και πρόκειται να δημοσιευθεί αργότερα φέτος, δεν περιέχει στοιχεία για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή οποιαδήποτε κυβερνητική συγκάλυψη, λέει ο Κερκπάτρικ.

Αλλά πολλοί νομοθέτες, σημειώνει, είναι ευτυχείς να αγκαλιάσουν αβάσιμες ιστορίες που κυκλοφορούν από «έναν πυρήνα ανθρώπων» σχετικά με μυστικά κυβερνητικά ερευνητικά προγράμματα UFO.

«Είναι μερικοί από τους ίδιους ανθρώπους που εργάζονται παρασκηνιακά με το Κογκρέσο για νομοθετήσουν», δήλωσε ο Κερκπάτρικ στο podcast In the Room With Peter Bergen.

Ο Κερκπάτρικ αρνήθηκε να κατονομάσει τους ανθρώπους, αλλά συμφώνησε με την παρατήρηση του Πίτερ Μπέργκεν ότι «η πραγματική συνωμοσία γίνεται από μια ομάδα ατόμων που πιστεύει και θέλει να εμπλέξει την κυβέρνηση στην επιχείρηση διερεύνησης εξωγήινων».

«Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη δουλειά είναι να πω ότι βρήκα εξωγήινους, αλλά αυτό δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για εξωγήινους και δεν υπάρχουν αποδείξεις για κυβερνητική συνωμοσία», τόνισε ο Κερπκπάτρικ.

Η επιστολή παραίτησης

Ο Κερκπάτρικ είπε στην επιστολή παραίτησής του που δημοσιεύθηκε από το Scientific American την περασμένη εβδομάδα ότι φοβόταν πως οι νομοθέτες είχαν υποκύψει στη «συνωμοσιολογική λήψη αποφάσεων» και στον εντυπωσιασμό στη βιασύνη τους να «αποκαλύψουν τη συγκάλυψη».

Στην επιστολή αναφέρει ότι «ερευνητική έκθεση από ένα γραφείο του Πενταγώνου δεν βρήκε κανένα στοιχείο εξωγήινων, μόνο ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν επανειλημμένα από υποστηρικτές ύπαρξης UFO».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News