Παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

Στις Αρχές παραδόθηκαν οι καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια. Επειτα από ημέρες αναζήτησης, τα τρία αδέλφια εμφανίστηκαν, βάζοντας τέλος στο θρίλερ του εντοπισμού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και η δικηγόρος τους ήταν εκείνη που επικοινώνησε με την αστυνομία, μεταφέροντας τη βούληση των πελατών της να παραδοθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Εναντίον τους είχαν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και αμέσως μετά την εμφάνισή τους στις Αρχές, συνελήφθησαν και οδηγούνται πλέον στη Δικαιοσύνη. Αναμένεται να παρουσιαστούν στον Εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων και στη συνέχεια να τους ασκηθούν οι σχετικές ποινικές διώξεις. Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή μαζί με τους συγγενείς τους.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε ξενοδοχείο στην περιοχή, όπου σύμφωνα με στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ενδεχομένως να κρυβόταν ένας από τους τρεις. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του καταλύματος και του γιου του, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Λίγο πριν τις έξι το απόγευμα, τα τρία αδέλφια παρουσιάστηκαν και παραδόθηκαν οικειοθελώς. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη του μηχανισμού, τον 29χρονο αδελφό του, καθώς και τον νεότερο της οικογένειας, 19 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Εν τω μεταξύ, στα Βορίζια η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει τεταμένη. Περίπου 400 πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο.

Παρά το γεγονός ότι η παράδοση των τριών καταζητούμενων θεωρείται κρίσιμο βήμα για την εξέλιξη της υπόθεσης, οι Αρχές εκτιμούν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο.

Η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις με αγωνία, αναμένοντας απαντήσεις και κυρίως μία οριστική αποκλιμάκωση της έντασης που σκιάζει το χωριό.

