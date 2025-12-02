Παπική προτροπή στις ΗΠΑ: Αποφύγετε τη στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα

Eκκληση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μην επιχειρήσει την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νίκολας Μαδούρο, διά της βίας, απηύθυνε ο Πάπας Λέων.

Ο ποντίφικας υποστήριξε ότι, εφόσον η Ουάσινγκτον επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, θα ήταν προτιμότερο να αναζητήσει οδούς διαλόγου ή να εξετάσει τη χρήση οικονομικών πιέσεων.

Την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει τις επιλογές της απέναντι στο Καράκας, αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εισαγωγή ναρκωτικών που καταλήγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σκοτώνουν Αμερικανούς πολίτες.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής του σε δίκτυα διακίνησης.

Σύμφωνα με το Reuters, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις απειλές Τραμπ για βίαιη ανατροπή του Μαδούρο, ο πάπας Λέων σημείωσε: «Είναι προτιμότερο να αναζητούμε τρόπους για διάλογο ή ίσως να ασκούμε πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης και οικονομικής πίεσης».

Τόνισε, επίσης, ότι η Ουάσινγκτον θα έπρεπε να αναζητήσει άλλες μεθόδους για να πετύχει την αλλαγή που επιθυμεί, «αν αυτό είναι που θέλουν να κάνουν στις ΗΠΑ».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο ταξίδι επιστροφής του στο Βατικανό, μετά την περιοδεία του στην Τουρκία και τον Λίβανο.

Ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας είπε ακόμη ότι η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης δεν είναι ξεκάθαρη, επισημαίνοντας τις αντιφατικές ενδείξεις των τελευταίων εβδομάδων. «Από τη μία, φαίνεται ότι υπήρξε ένα τηλεφώνημα μεταξύ των δύο προέδρων», είπε αναφερόμενος στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Μαδούρο. «Από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος, η πιθανότητα για κάποια ενέργεια, κάποια (στρατιωτική) επιχείρηση», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος κατάγεται από το Σικάγο, γνωρίζει σε βάθος τη Λατινική Αμερική, καθώς υπηρέτησε επί σειρά ετών στο Περού, στοιχείο που τον καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο στις πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες της περιοχής.

