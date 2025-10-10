Παπαστεργίου: Εως τέλη Οκτωβρίου η ενσωμάτωση του age verification στο Kids Wallet

Η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ στη Δανία.

Ο έλληνας υπουργός παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα, έως το τέλος Οκτωβρίου, θα ενσωματώσει στο Kids Wallet το εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — ένα καινοτόμο σύστημα που στοχεύει να προσφέρει στα παιδιά ασφαλέστερη πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο.

Υπογράμμισε την ανάγκη τα κράτη-μέλη να κινηθούν ταχύτερα για τη θεσμοθέτηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης επαλήθευσης ηλικίας.

«Πρέπει να δράσουμε άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε, «ώστε οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι διαδικτυακοί πάροχοι να υιοθετήσουν και να διαλειτουργήσουν με τη λύση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής ετοιμότητας, καθώς έχει ήδη ολοκληρώσει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή του νέου μηχανισμού και είναι έτοιμη να συνδράμει άλλα κράτη-μέλη στην υλοποίηση αντίστοιχων λύσεων.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το Kids Wallet θα αξιοποιηθεί όχι μόνο για την ασφαλή πλοήγηση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για τον περιορισμό της πρόσβασης σε προϊόντα όπως αλκοόλ, καπνός ή διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

«Στην Ελλάδα προχωρούμε στη σύνδεση του εργαλείου επαλήθευσης ηλικίας με το Gov.gr Wallet, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακής προστασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία καθιέρωσης μιας «Ψηφιακής Ηλικίας Ενηλικίωσης» σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρότεινε, μάλιστα, μια κλιμακωτή προσέγγιση ανά ηλικιακή ομάδα, προσαρμοσμένη στα διαφορετικά είδη πλατφορμών και υπηρεσιών.

«Δεν είναι όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες ίδιες, ούτε θα πρέπει να ρυθμίζονται οριζόντια», είπε, υποστηρίζοντας την ανάγκη υποχρεωτικού μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας σε επίπεδο ΕΕ, σε συνεργασία με τις ίδιες τις πλατφόρμες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των γονέων, τονίζοντας ότι η ψηφιακή ασφάλεια ξεκινά από το σπίτι. «Οι γονείς είναι οι βασικοί οδηγοί που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν υγιείς ψηφιακές συνήθειες και κριτική σκέψη σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να αιχμαλωτίζει την προσοχή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η πρόληψη του εθισμού και των κινδύνων του διαδικτύου απαιτεί ενεργό συμμετοχή της οικογένειας.

Σχετικά με τη «ψηφιακή κυριαρχία» της Ευρώπης, ο υπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για στρατηγικό στόχο που αφορά την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την τεχνολογική ανεξαρτησία της Ενωσης.

«Η πρόοδος της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί και οι ασφαλείς υποδομές cloud, χωρίς να χάνουμε τον έλεγχο των δεδομένων μας και τις αξίες μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει πρωτοβουλίες όπως τα “AI Factories” και η ασφαλής συνδεσιμότητα.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε εκ μέρους της Ελλάδας τη «Διακήρυξη Jutland», πρωτοβουλία της δανικής Προεδρίας της ΕΕ, που υπέγραψαν 25 κράτη-μέλη.

Η Διακήρυξη εστιάζει στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο, ζητά αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και προτείνει αυστηρή υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας για τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, παράλληλα με την ενίσχυση του ρόλου γονέων και εκπαιδευτικών στην προστασία των παιδιών.

Η ελληνική παρέμβαση στη Δανία ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως πρωτοπόρου στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά, ενός περιβάλλοντος που ενώνει τεχνολογία, παιδεία και ευρωπαϊκές αξίες σε μια κοινή στρατηγική ψηφιακής ωριμότητας.

