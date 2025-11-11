Παπασταύρου: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει στο Δημόσιο – προανήγγειλε νέες προσλήψεις

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τους εργαζόμενους και τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ, έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 41ο εκλογικό-τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της εταιρείας.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως οι άνθρωποι της ΕΥΔΑΠ αποτελούν «τον ακούραστο πυλώνα» πίσω από ένα έργο που εδώ και έναν αιώνα στηρίζει την ομαλή υδροδότηση της χώρας.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επέτειο των 100 χρόνων της εταιρείας, ο Σταύρος Παπασταύρου θύμισε ότι η ιστορία της ΕΥΔΑΠ είναι άρρηκτα δεμένη με εμβληματικά έργα υποδομής: από το φράγμα του Μαραθώνα στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, μέχρι τον Μόρνο και τον Εύηνο.

«Αλλαξαν τα πρόσωπα, άλλαξαν οι καταστάσεις. Ενα πράγμα έμεινε σταθερό: εσείς. Οι εργαζόμενοι», είπε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας όσους στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του μεγαλύτερου οργανισμού ύδρευσης της χώρας.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε και ο δημόσιος χαρακτήρας της εταιρείας. Ο υπουργός τόνισε με έμφαση ότι «η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο», υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση επανέφερε την εταιρεία στο κράτος και δεν αποδέχθηκε την ένταξή της στο Υπερταμείο. «Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της λειψυδρίας, το οποίο εξελίσσεται σε μείζονα πρόκληση για τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο έλλειψης νερού.

Τα αποθέματα που μέχρι το 2021 παρέμεναν σταθερά, τα τελευταία δύο χρόνια μειώνονται με ρυθμό περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως. Παράλληλα, καταγράφεται μείωση των βροχοπτώσεων κατά 25%, αύξηση της ετήσιας εξάτμισης κατά 15% και αύξηση της κατανάλωσης κατά 6%.

«Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την Κύπρο, το υψηλότερο υδατικό στρες στη Νότια Ευρώπη», προειδοποίησε.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε σχέδιο επέκτασης και ενίσχυσης της ΕΥΔΑΠ, με διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της σε Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια και στο σύνολο της Αττικής.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε βάθος τριετίας, τονίζοντας ότι «καμία μάχη δεν μπορεί να δοθεί χωρίς οι εργαζόμενοι να νιώθουν ότι έχουν πλήρη υποστήριξη και την έχουν».

«Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα είμαστε αρωγοί στην ΕΥΔΑΠ και στους ανθρώπους της. Έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και θα τις αντιμετωπίσουμε μαζί», κατέληξε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News