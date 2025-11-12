Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου

Η ανάγκη για επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών δεδομένων του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρου Παπασταύρου, του ευρωπαίου επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Παπαναστασίου και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε τον ευρωπαίο επίτροπο για τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα με αμερικανικές κυβερνητικές αντιπροσωπείες.

Το περιεχόμενό τους αφορά την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και τη στροφή προς προμήθεια αμερικανικού LNG, με βασική πύλη εισόδου την Ελλάδα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας συνεργασίας 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα.

Ο υπουργός εστίασε ιδιαίτερα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, τονίζοντας ότι η επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών του δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση, αλλά και για να αξιοποιηθεί το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η θέση αυτή, όπως υπενθύμισε, ευθυγραμμίζεται με όσα δήλωσαν πρόσφατα ο έλληνας Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε:

«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Κύπριο ομόλογό μου και τον υφυπουργό κ. Τσάφο, με τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Jogersen. Τον ενημερώσαμε για τις σημαντικές συμφωνίες που αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα με τους Αμερικανούς υπουργούς, συμφωνίες που οδηγούν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τη στροφή προς το αμερικανικό αέριο με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα. Συζητήσαμε επίσης για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 που είχαμε με τον Κύπριο υπουργό, με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας, όπως δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος, ενόψει και του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τέλος, επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς αναμένεται να μειώσει την εξάρτηση των κρατών από ασταθείς πηγές ενέργειας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τιμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News