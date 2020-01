Πάπας σε καλόγρια: Θα σε φιλήσω αλλά μην με δαγκώσεις

Με ένα ιδιαίτερο τρόπο αναφέρθηκε ο πάπας Φραγκίσκος στο «εκτός προγράμματος» συμβάν που του έτυχε κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν μια πιστή τον τράβηξε ξαφνικά με δύναμη και εκείνος πόνεσε και τη χτύπησε στο χέρι.

Κατά την καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης στο Βατικανό, ο Ποντίφικας συνάντησε και συνομίλησε με πολλούς πιστούς.

