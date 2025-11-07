Πάνω από 470 αστυνομικοί στο νέο σχέδιο για τους οικισμούς Ρομά – Πιάνουν δουλειά και οι «διαμεσολαβητές»

Τέσσερις ημέρες μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Ανω Λιόσια και τις συλλήψεις για τη μετατροπή οικιών στην περιοχή σε «καταστήματα» πώλησης ναρκωτικών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε από το Ηράκλειο όπου βρίσκεται, ότι τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας

«Η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή» ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας το σχέδιο που, όπως είπε, στηρίχθηκε στους πυλώνες της Πρόληψης, της Συνεργασίας και της Διαμεσολάβησης.

Οπως διευκρίνισε, η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης ξεκινά από την περιφέρεια το Σάββατο 8 Νοεμβρίου και από τις 15 Νοεμβρίου στους οικισμούς της Αττικής, πάντα με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης στις περιοχές αυτές, όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

Ο υπουργός ανέπτυξε το σχέδιο που θα εφαρμοστεί σε 25 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, σε 152 σημεία όπου έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Οπως έκανε γνωστό θα συμμετέχουν συνολικά 473 αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελούν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Αναφερόμενος στην αποστολή των Ομάδων, εξήγησε ότι «στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε “ειδικές ζώνες” που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από διαμεσολαβητές που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά –και είναι η πλειοψηφία– που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους».

Οπως προαναφέρθηκε, οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη έρχονται λίγα 24ωρα από την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στα Ανω Λιόσια τα οποία είχαν μετατραπεί σε «καταστήματα» πώλησης ναρκωτικών.

Συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας από 20 έως 64 χρόνων –ανάμεσά τους και δύο που επιχείρησαν να «ξεφορτωθούν» τα ναρκωτικά πετώντας τα στην τουαλέτα– ενώ σε μία περίπτωση υπήρξε και καταδίωξη.

Σε πλάνα που τραβήχτηκαν από drone (βίντεο επάνω), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της ΟΠΚΕ, συνοδεία πάντα αστυνομικού σκύλου ειδικά εκπαιδευμένου στην ανίχνευση ναρκωτικών, εισήλθαν σε οικισμό στα Άνω Λιόσια όπου στεγάζονταν τέσσερα «καταστήματα» των μελών της εγκληματικών οργάνωσης.

Οπως διαπιστώθηκε, σε καθημερινή βάση πλήθος «πελατών» μπαινόβγαινε στα συγκεκριμένα σπίτια για να αγοράσει ναρκωτικά. Οι ναρκέμποροι είχαν μάλιστα εγκαταστήσει μεταλλικές πόρτες που ανοίγουν προς την εξωτερική πλευρά, σύρτες, ρολά ασφαλείας καθώς και κάμερες, με σκοπό να καλύψουν τα ίχνη τους και να δυσκολέψουν μια πιθανή επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Ενας εξ αυτών, 23 ετών, μόλις αντιλήφθηκε την έφοδο των αστυνομικών, ανέβηκε στην ταράτσα και άρχισε να τρέχει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 209,3 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, εκ των οποίων τα 169,9 γραμμ. βρέθηκαν μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης, το χρηματικό ποσό των 3.675 ευρώ, τρία καταγραφικά μηχανήματα μαζί με τροφοδοτικό και κάμερα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

