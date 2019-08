Πανικός στη Ρωσία: Αδειασαν τα φαρμακεία από ιώδιο στην περιοχή όπου διέρρευσε ραδιενέργεια

Εξαφανίστηκε το ιώδιο σε όλες του τις μορφές, από τα φαρμακεία του Αρχάγκελσκ και του Σεβεροντβίνσκ στη βόρεια Ρωσία, καθώς οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν τα σκευάσματα επειδή αυξήθηκαν επικίνδυνα τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή.

Η έκλυση ραδιενέργειας σημειώθηκε μετά την έκρηξη πυραύλου σε πεδίο δοκιμών του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματισθούν άλλα τέσσερα.

Ο πανικός αυτός ξεκίνησε από το βράδυ, δήλωσε στο πρακτορείο Interfax μια φαρμακοποιός. «Χθες, αγόρασαν τα πάντα. Στην αρχή αγόραζαν ιώδιο σε χάπια, ιωδιομαρίνη και στην συνέχεια συνηθισμένο ιώδιο και ιωδιούχο κάλιο. Μέχρι την ώρα που κλείσαμε, είχαν αγοράσει ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε», δήλωσε μία φαρμακοποιός.

Σε άλλο φαρμακείο , δήλωσαν στο ίδιο πρακτορείο ότι σήμερα αναγκάστηκαν να παραγγείλουν εκτάκτως σκευάσματα ιωδίου, επειδή χθες οι πελάτες τα είχαν αγοράσει όλα και σήμερα (Παρασκευή) συνεχίζουν να έρχονται και να τα ζητούν.

Στην έλλειψη ιωδίου στα φαρμακεία των δύο πόλεων αναφέρεται και η τοπική ιστοσελίδα 29.ru. Οι δημοσιογράφοι του εν λόγω ιστότοπου επισκέφθηκαν 15 φαρμακεία, όπου διαπίστωσαν ότι στα εννέα δεν υπήρχαν ιωδιούχα σκευάσματα, ενώ στα υπόλοιπα είχαν απομείνει κάποια, ενώ η ζήτηση ήταν αυξημένη.

Η εφημερίδα «Kommersant» γράφει ότι χθες, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, η Διεύθυνση λιμένων της δυτικής Αρκτικής απέκλεισε για έναν μήνα τη θαλάσσια περιοχή στον Κόλπο Ντβίνσκι στη Λευκή Θάλασσα.

Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης λιμένων, αλλά σύμφωνα με ναυτικούς του εμπορικού ναυτικού η απαγόρευση έγινε κατ’ απαίτηση των στρατιωτικών. Ναύτης του πολεμικού ναυτικού δήλωσε στην εφημερίδα ότι η απαγόρευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή ενδέχεται να σχετίζεται με την καταστροφή του πυραύλου κατά την διάρκεια της δοκιμής.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως περιστατικά στα οποία πύραυλοι έπεσαν στη θάλασσα υπήρξαν και στο παρελθόν και κάθε φορά που συνέβαινε αυτό υπήρχαν περιορισμοί στην ναυσιπλοΐα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό γίνεται όπως δήλωσε η πηγή επειδή το καύσιμο που περιέχει διμεθυλυδραζίνη, διαλύεται στο νερό μετά από τρεις-τέσσερις εβδομάδες σε σημείο που οι συγκεντρώσεις δεν είναι επικίνδυνες και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος να υπάρξουν περιορισμοί στην ναυσιπλοΐα.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Πέμπτη, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την πόλη Σεβεροντβίνσκ, όπου στη συνέχεια, παρατηρήθηκε αύξηση των επίπεδων ραδιενέργειας για μισή ώρα όπως ανακοίνωσε χθες ο Διευθυντής της πολιτικής προστασίας της περιοχής Βαλεντίν Μαγκαμέντοφ, προσθέτοντας ότι τα επίπεδα δεν συνιστούν απειλή για την υγεία και την ζωή των κατοίκων.

Αρχικά, το ρωσικό Πεντάγωνο, είχε δηλώσει πως δεν υπήρχε έκλυση βλαβερών ουσιών από την έκρηξη. Ομως, αργότερα, το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο δήλωση της εκπροσώπου των τοπικών αρχών, Ξένια Γιούντινα, μετέδωσε ότι «για ένα μικρό χρονικό διάστημα στις 12 η ώρα παρατηρήθηκε αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας στην πόλη Σεβεροντβίνσκ».

video courtesy of @bazabazon shows the injured personnel from yesterday's explosion near #Severodvinsk arriving in #Moscow in a convoy of medical vehicles. Note the drivers are all wearing chemical protection suits, possible fear of #Radiation? #Russia. pic.twitter.com/bsrkQuj0fE

— Aurora Intel (@AuroraIntel) August 9, 2019