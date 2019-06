Πανηγυρική επανεκλογή Βέμπερ στην ηγεσία του ΕΛΚ – αντιπρόεδρος ο Μεϊμαράκης

Επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) εξελέγη την Τετάρτη, με συντριπτική πλειοψηφία, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, εκ των διεκδικητών της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

#BREAKING: @ManfredWeber has been re-elected as Chairman of our Group with a strong mandate, demonstrating our Members' trust in his leadership and unity within our Group. #EP2019 #AmbitiousEurope @EPP pic.twitter.com/473bmvnPTa

— EPP Group (@EPPGroup) June 5, 2019