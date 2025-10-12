Πανηγυρική εμφάνιση της οικογένειας Τραμπ στην «Πλατεία Ομήρων»: Ερχονται σπίτι

Χιλιάδες Ισραηλινοί φώναζαν «Thank you Trump» (Ευχαριστούμε, Τραμπ) έχοντας συγκεντρωθεί στην «Πλατεία Ομήρων» στο Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, έχει βρεθεί πολλές φορές στο Ισραήλ. Αλλά αυτή ήταν μια πανηγυρική επίσκεψη και ο Γουίτκοφ δεν ήταν μόνος: Τον συνόδευε η κόρη του αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο Γουίτκοφ είπε: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να τιμήσω τον λαό του Ισραήλ. Το θάρρος και η αντοχή σας ενέπνευσαν ολόκληρο τον κόσμο. Ονειρευόμουν αυτή τη νύχτα. Ηταν ένα μακρύ ταξίδι… Μακάρι ο πρόεδρος να ήταν εδώ».

Οταν ο Γουίτκοφ επαίνεσε τον Τραμπ, το πλήθος αντέδρασε με επευφημίες, ενώ όταν ανέφερε τον Νετανιάχου, ακούστηκαν αποδοκιμασίες — τρεις φορές συνολικά.

Ο Κούσνερ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους «υπέροχους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF)» και δήλωσε πως «νιώθει περήφανος που είναι φίλος του Ισραήλ».

Η Ιβάνκα Τραμπ περιέγραψε την επικείμενη απελευθέρωση των ομήρων ως «θρίαμβο της πίστης, του θάρρους και της κοινής μας ανθρωπιάς».

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να αρχίσει να απελευθερώνει τους ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα τη Δευτέρα το πρωί, όπως προβλέπεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας, και λίγο πριν αρχίσει η «σύνοδος ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών.

Στη Λωρίδα της Γάζας, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πάνω από 500.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου αφότου άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός.

Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση των 48 ομήρων που απομένουν στη Γάζα – ζωντανοί ή νεκροί – από όσους είχαν απαχθεί κατά την σφαγή στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Μη διαπραγματεύσιμος» ο αφοπλισμός

Ο Χοσάμ Μπαντράν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως επίκεινται «δύσκολες» διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων αποκλείεται και αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο», ανέφερε ανώνυμα άλλο στέλεχος της εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Αλλη πηγή της Χαμάς δήλωσε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News