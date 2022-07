Παναγιωτόπουλος σε Οστιν: Νέο ορόσημο η αγορά των F-35

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Οστιν, στον έλληνα ομολόγο του, Νίκο Παναγιωτόπουλο, στο Πεντάγωνο, σε μία συνάντηση κατά την οποία επαναβεβαιώθηκε αφενός το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και αφετέρου η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας και τη συνέχιση των κοινών δράσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Κατά την έναρξη της συνάντησης στο Πεντάγωνο, ο κ. Οστιν ευχαρίστησε τον κ. Παναγιωτόπουλο «για την ουσιαστική υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αμυνθεί έναντι στη βάναυση και απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας», ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Νοτιοανατολοικής Ευρώπης, με τον αμερικανό υπουργό Αμυνας να σημειώνει τη σημασία αμερικανικών βάσεων όπως της Σούδας και εσχάτως της Αλεξανδρούπολης που πλέον αποτελεί κόμβο και για τη μεταφορά δυνάμεων και εξοπλισμού των ΗΠΑ για την Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Ελλάδα για τη φιλοξενία των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων υποστήριξης στη Σούδα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης μας στον τομέα της Αμυνας.

»Θα ήθελα επίσης να τονίσω την κατά προτεραιότητα πρόσβαση που παρείχε η κυβέρνησή σας στις δυνάμεις μας στον λιμένα της Αλεξανδρούπολης η οποία μάς επιτρέπει να συνεχίζουμε να παρέχουμε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και να αντιμετωπίζουμε εχθρικά στοιχεία, καθώς και να διεξάγουμε ασκήσεις και επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας», ανέφερε ο κ. Οστιν.

Αναφορά έκανε και στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο και στη συνάντηση του με τον πρόεδρο Τζό Μπάιντεν, όπως και στην ιστορική του ομιλία στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. «Οι χώρες μας μοιράζονται κοινές αξίες και ιδανικά και οι αρχές αυτές αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε η ισχυρή και διαρκώς διευρυνόμενη μεταξύ μας σχέση. Αποτελούν επίσης τον λόγο για τον οποίο συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο ως εταίροι στον τομέα της ασφάλειας εδώ και πολλά χρόνια», σημείωσε ο αμερικανός υπουργός για να επαναλάβει:

«Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον τομέα της άμυνας είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Η επικαιροποιημένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας αντικατοπτρίζει την ακλόνητη δέσμευση των χωρών μας για κοινή ειρήνη και ασφάλεια και έχει επιτρέψει την ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα προς υποστήριξη των στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ για στρατηγική πρόσβαση στην περιοχή».

I met today w/ Greek 🇬🇷 MoD Panagiotopoulos to discuss efforts to support Ukraine. I told the Minister that the U.S. appreciates our bilateral defense cooperation, including U.S. use of bases in Greece. We also discussed efforts to maintain stability in the Aegean. #WeAreNATO pic.twitter.com/NRJixXB9x7

