Πακιστάν: Τουλάχιστον 40 νεκροί από βόμβα σε πολιτική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από βόμβα που εξερράγη την Κυριακή σε μία περιοχή της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Πακιστάν.

Η σφοδρή έκρηξη σημειώθηκε στη διάρκεια συγκέντρωσης του συντηρητικού κόμματος Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F), το οποίο είναι γνωστό για τις σχέσεις του με το σκληροπυρηνικό πολιτικό Ισλάμ στην πρώην φυλετική περιοχή του Μπαζάουρ, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό κανάλι Geo News επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

#BigBreaking At least 10 people died as a bomb #blast hit a political rally on Sunday afternoon in #Pakistan's northwest #Bajaur district. Over 50 others were injured.#KhyberPakhtunkhwa #Pakistan #Blast #Death #injury #ViralVideos #breakingvideo pic.twitter.com/TNlpIojRhw

— BreakingVideos (@TheViralHub27) July 30, 2023