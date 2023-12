Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε στρατόπεδο από εγχώριους Ταλιμπάν – τουλάχιστον 24 νεκροί

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν την Τρίτη τη ζωή τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν σε επίθεση αυτοκτονίας σε κτίριο του στρατού.

Την ευθύνη ανέλαβε οργάνωση που συνδέεται με τους πακιστανούς Ταλιμπάν.

Η επίθεση, κατά την οποία ισλαμιστές ένοπλοι εισέβαλαν στην αρχή με φορτηγό γεμάτο εκρηκτικά και στη συνέχεια άλλοι επιτέθηκαν με όπλα σε αστυνομικό τμήμα που χρησιμοποιείται ως βάση από τον στρατό, έγινε μέσα στη νύχτα στην περιοχή Ντέρα Ισμαήλ Χαν, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνκβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Στην περιοχή αυτή έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.

«Πολλοί σκοτώθηκαν στον ύπνο τους και φορούν πολιτικά, ως εκ τούτου προσπαθούμε ακόμη να διευκρινίσουμε αν είναι όλοι στρατιωτικοί», σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ορισμένοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο αξιωματούχος της κρατικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, Αϊζάζ Μεχμούντ.

Η Τεχρίκ-ι-Τζιχάντ Πακιστάν (TJP), μια νέα οργάνωση που συνδέεται με την Τεχρίκ-ι-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP), ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Ο πακιστανικός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει σχετικά με την επίθεση και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του αριθμού των νεκρών.

#BREAKING: 24 Pakistani Army soldiers killed and 34 injured in an attack in Dera Ismail Khan of KPK in Pakistan. Casualties likely to increase. 5 militants including 2 suicide bombers killed. *DI Khan Attack Update:*

A two ton Explosive laden vehicle rammed into perimeter wall… pic.twitter.com/EVzabWhkXw

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 12, 2023