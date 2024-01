Πακιστάν: Δύο παιδιά σκοτώθηκαν από ιρανικούς πυραύλους εναντίον σουνιτικής οργάνωσης

Στο Πακιστάν επέκτεινε την Τρίτη τις επιθέσεις του το Ιράν, ενώ την προηγούμενη ημέρα, οι Ιρανοί είχαν επιτεθεί κατά στόχων στο Ιρακινό Κουρδιστάν και στη Συρία.

Δυο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα τρία τραυματίστηκαν σε «παράνομα» ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, σύμφωνα με το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμμένος της ιρανικής πρεσβείας στο Ισλαμαμπάντ για να του επιδοθεί διαμαρτυρία για την «αδικαιολόγητη παραβίαση του εναέριου χώρου» του Πακιστάν.

«Αυτή η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Πακιστάν είναι εντελώς απαράδεκτη και ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες», προειδοποίησε το υπουργείο, συμπληρώνοντας πως τα πλήγματα στο πακιστανικό έδαφος το βράδυ της Τρίτης «προκάλεσαν τον θάνατο δυο αθώων παιδιών και τραυμάτισαν (άλλα) τρία μικρά κορίτσια».

Η ανακοίνωσε δεν ανέφερε πού ακριβώς έγιναν τα ιρανικά πλήγματα. Σύμφωνα πάντως με ιρανικά ΜΜΕ και πακιστανούς χρήστες social media, εξαπολύθηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, κατά μήκος των συνόρων σχεδόν χιλίων χιλιομέτρων των δύο κρατών.

Pakistani location which was hit by Irani missile….#Iran #IranAttackPakistan #Pakistan pic.twitter.com/awCLZ3kxNZ

— Mr Sinha (@MrSinha_) January 17, 2024