Πακιστάν: Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην πρωθυπουργού Iμραν Χαν

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαμ τραυματίστηκε στο πόδι, όταν η οχηματοπομπή του δέχθηκε πυρά στο ανατολικό τμήμα της χώρας, την Πέμπτη.

Μέλος του κόμματος του Χαν, του Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), δήλωσε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για έναν νεκρό.

«Ένας άνδρας άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Ιμράν Χαν τραυματίστηκε επίσης», δήλωσε στο Reuters ο Άσαντ Ούμαρ. Ο Χαν διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Σε βίντεο μάλιστα εμφανίζεται ο Χαν να χαιρετά τους οπαδούς του μετά το περιστατικό.

