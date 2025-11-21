Παγκράτι: Μια νεκρή από ανεξέλεγκτη πορεία 84χρονου οδηγού -σώθηκε η ΑμεΑ κόρη της

238
Protagon Team Protagon Team 21 Νοεμβρίου 2025, 22:33
Protagon Team Protagon Team 21 Νοεμβρίου 2025, 22:33

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, όπου μια 58χρονη παρασύρθηκε και έχασε τη ζωή της, έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα ενός ΑμεΑ κοριτσιού που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα και βρισκόταν μαζί της, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο, μένει χωρίς κανέναν από τους δύο γονείς της, καθώς η μητέρα ήταν το μοναδικό πρόσωπο που είχε αναλάβει τη φροντίδα της, αφού ο πατέρας της είχε ήδη φύγει από τη ζωή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Μετά το δυστύχημα, άνδρες της Τροχαίας μετέφεραν το κορίτσι στο αστυνομικό τμήμα, όπου βρίσκεται υπό την υποστήριξη ψυχολόγου. Την ίδια ώρα, γίνονται προσπάθειες ώστε να μεταφερθεί άμεσα σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας για την προστασία και τη μέριμνά της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 84χρονος οδηγός που κινούνταν στην οδό Νεοπτολέμου φαίνεται ότι παραβίασε προτεραιότητα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα από την οδό Ιλιάδος.

Μετά τη σύγκρουση, έχασε τον έλεγχο, παρέσυρε τη 58χρονη την ώρα που περνούσε τον δρόμο με την κόρη της και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος είχε σε ισχύ άδεια οδήγησης, αναμένεται να συλληφθεί για την πρόκληση του θανατηφόρου δυστυχήματος.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το μοιραίο τροχαίο, που αφήνει πίσω του μια οικογένεια διαλυμένη και ένα κορίτσι απολύτως ανυπεράσπιστο.

