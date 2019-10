Παγκόσμια πρωτοτυπία: Ο Τζόνσον έστειλε ανυπόγραφο αίτημα για αναβολή του Brexit!

Κάθε μέρα που περνάει, ο Μπόρις Τζόνσον ξεπερνάει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος που το 2016 έπεισε έναν ολόκληρο λαό να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ενωση, χωρίς ακριβώς να γνωρίζει τι σημαίνει αυτό, και έπειτα το 2019 έριξε μια ολόκληρη κυβέρνηση για φέρει αυτός το Brexit, αδυνατώντας τελικά να το φέρει, ο πρωθυπουργός που έχει ηττηθεί σε ό,τι έχει φέρει προς ψήφιση στο κοινοβούλιό του, τώρα δεν υπογράφει καν τις επίσημες επιστολές που στέλνει για λογαριασμό της χώρας του προς τρίτους!

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και αφού πρώτα είχε δει τη Βουλή των Κοινοτήτων (εδώ) να παγώνει τη συμφωνία που είχε φέρει από τις Βρυξέλλες (εδώ), ο Τζόνσον έστειλε ανυπόγραφη επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, με αίτημα για αναβολή του Brexit. Μαζί έστειλε και μια άλλη επιστολή στην οποία ο βρετανός πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την αναβολή αυτή. Αυτή η θεσμικά επαμφοτερίζουσα στάση του Τζόνσον προκάλεσε αντιδράσεις από τους βρετανούς βουλευτές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ο Τουσκ με ανάρτησή του στο twitter γνωστοποίησε πως: «το αίτημα για αναβολή μόλις παραλήφθηκε. Θα ξεκινήσω τώρα τις διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το πως θα αντιδράσουμε».

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019