Παγκόσμια οργή για ρατσιστικό ντελίριο γνωστού επιχειρηματία σε ελληνική παραλία [Βίντεο]

Το όνομα Ανταμ Kατζαβέλος (Adam Catzavelos) πιθανότατα δεν σας λέει κάτι. Και όμως, ο συγκεκριμένος κύριος που ζει στη Νότια Αφρική και αυτοπροσδιορίζεται αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας (entrepreneur) είναι ιδιαίτερα γνωστός αφού εκτός των διαφόρων δραστηριοτήτων του, συνεργάζεται με το Radio 702 της αφρικανικής χώρας ως σχολιαστής ειδήσεων. Παράλληλα, ο κ. Kατζαβέλος είναι σύζυγος της Κέλι Kατζαβέλος η οποία είναι υπεύθυνη πωλήσεων στην Nike Αφρικής.

Ο Ανταμ λοιπόν βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα. Εκεί, κάτω από τον καυτό ήλιο της Μεσογείου σκέφτηκε ότι θα ήταν καλή ιδέα να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να προχωρά σε ένα άνευ προηγουμένου ρατσιστικό παραλήρημα. Ο ίδιος εξέφραζε τη «χαρά» του επειδή -όπως λέει- δεν έβλεπε τριγύρω του «κανέναν μαύρο», μιλώντας μάλιστα υβριστικά και χρησιμοποιώντας ρατσιστικές εκφράσεις.

Οπως είναι φυσικά, το βίντεο κυκλοφόρησε με αστραπιαίους ρυθμούς στα κοινωνικά δίκτυα με πολλούς χρήστες από τη Νότια Αφρική να ζητούν τη σύλληψή του βάσει του αντιρατσιστικού νόμου της χώρας. Παράλληλα το hashtag #AdamCatzavelos στο Twitter έγινε παγκόσμιο τρεντ, με χιλιάδες χρήστες να καταφέρονται εναντίον του.

Ο Kατζαβέλος εργαζόταν επίσης στην οικογενειακή επιχείρηση που ίδρυσε ο πατέρας του, το εστιατόριο St Georges Fine Foods, το οποίο εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ.

This is Adam Catzavelos, husband to Kelly Catzavelos who is the Merchandising director at Nike. pic.twitter.com/9Anv0XLU2N

— Man’s Not Barry Roux  (@AdvBarryRoux) 21 Αυγούστου 2018