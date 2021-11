Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Προς απαγόρευση πτήσεων από τη Νότια Αφρική λόγω νέας μετάλλαξης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της αφρικανικής ηπείρου, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια νέα παραλλαγή της Covid-19 που εντοπίσθηκε στην Μποτσουάνα και στη Νότια Αφρική. Αυτό αποκάλυψε με ανάρτησή της την Παρασκευή, στο Twitter, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προαναγγέλλοντας περιορισμούς και απαγορεύσεις πτήσεων.

«Η Επιτροπή θα προτείνει, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη, να ενεργοποιηθεί το φρένο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής, λόγω της παραλλαγής που προβληματίζει, Β.1.1.529» δήλωσε, η γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν, απηχώντας την ανησυχία που υπάρχει διεθνώς για αυτή τη νέα μετάλλαξη.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021