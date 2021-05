Ούρσουλα φον ντερ Λαϊέν: Οι μισοί ενήλικοι της ΕΕ θα έχουν εμβολιαστεί ως το τέλος της εβδομάδας

Την πρώτη δόση του εμβολίου θα έχει λάβει ο μισός ενήλικος πληθυσμός της ΕΕ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αυτό ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter την Τρίτη η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Σημειώσαμε σταθερή πρόοδο στον εμβολιασμό στην ΕΕ: παραδόθηκαν 300 εκατομμύρια δόσεις. 245 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Το 46% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση. Αυτή την εβδομάδα θα φτάσουμε σε ένα νέο ορόσημο: οι μισοί ενήλικες της ΕΕ θα έχουν λάβει την πρώτη δόση τους», σημείωσε η γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν.

We made steady progress on vaccination in EU:

•300 million doses delivered

•245 million vaccinations

•46% of the EU adult population has received at least one dose.

This week we'll reach a new milestone: half of EU adults will have received their 1st dose #StrongerTogether pic.twitter.com/blxm6BLSA2

