Ουκρανός αξιωματούχος σκοτώθηκε από χειροβομβίδα-δώρο γενεθλίων

Ενας στενός σύμβουλος του αρχηγού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας που είχε αποσταλεί ανάμεσα σε άλλα δώρα για τα γενέθλιά του.

«Υπό τραγικές συνθήκες, ο βοηθός και στενός μου φίλος, ταγματάρχης Γκενάντι Τσαστιάκοφ, σκοτώθηκε στα γενέθλιά του», έγραψε σε ανάρτησή του ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι στο Telegram τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, λέγοντας ότι «ένας άγνωστος εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν μέσα σε ένα από τα δώρα του».

Ο θάνατος του Τσαστιάκοφ χαρακτηρίστηκε δολοφονία, χωρίς να αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο, εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι ο Τσαστιάκοφ έδειχνε στον γιο του ένα κουτί που είχε λάβει ως δώρο και περιείχε μια χειροβομβίδα.

Ukraine's Chief of the General Staff Deputy, Gennadiy Chastyakov, was killed when a bomb in a gift sent to his home exploded. pic.twitter.com/l9gAPbYGuM

