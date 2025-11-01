Ουκρανοί: «Χωρίς τα drones δεν επιβιώνουμε»

«Δεν ξέρω με ποια όπλα θα διεξαχθεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, όμως ξέρω ότι ο τέταρτος θα διεξαχθεί με ξύλα και πέτρες» είχε πει ο Αϊνστάιν. Αναφερόταν, βέβαια, στην ατομική βόμβα, αφού δεν είχε ακουστά τα drones, σχολίασε η Μάρτα Σεραφίνι της Corriere della Sera. Το κείμενό της αφορά τη δράση των drones κατά τη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση.

«Οταν πριν από τριάμισι χρόνια ο Πούτιν έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία, εξαπολύοντας τη μεγαλύτερη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σύγκρουση στην Ευρώπη, η Δύση επένδυσε δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβατικά όπλα υπέρ της Ουκρανίας, ελπίζοντας να κρατήσει τη Ρωσία σε απόσταση. Στη συνέχεια, το 2023, έκανε την εμφάνισή του το drone. Είτε χερσαίο είτε θαλάσσιο είτε αεροπορικό, έχει γίνει το κατεξοχήν όπλο».

Το κείμενο απέδωσε στη φθήνια και στην παραγωγική ευκολία τη διάδοση του drone ως πολεμικού μέσου: «Κοστίζει πολύ λιγότερο από ένα οβιδοβόλο και η παραγωγή του απαιτεί λίγο χρόνο». Και έδωσε στοιχεία για τις δυνατότητες των εμπολέμων: «Οι ουκρανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι έχουν κατασκευάσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο drones μόνο το 2024. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι μπορεί να παραγάγει 4.000 την ημέρα.

»Τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα αναμένουν να φτάσουν τα 3-4 εκατομμύρια τεμάχια μέχρι το τέλος του 2025. Ως αποτέλεσμα, τα παλιά στρατιωτικά εγχειρίδια έχουν αλλάξει. Οι νέοι κανόνες εμπλοκής γράφονται από νέους στρατιωτικούς διοικητές. ‘‘Αυτός ο πόλεμος είναι ένα κράμα Α’ ΠΠ και Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου’’, συνόψισε ο ΝΑΤΟϊκός γάλλος ναύαρχος Πιερ Βαντιέ».

Οι αλλαγές που επέφερε η χρήση drones στον κλασικό πόλεμο μεταξύ τακτικών στρατών παρουσιάστηκαν ως εξής: «Τα χαρακώματα μερικώς άδεια. Οι εκπαιδευμένοι στρατιώτες είναι κρυμμένοι στο υπέδαφος, πιλοτάροντας τα drones και παρακολουθώντας σε μόνιτορ τις πορείες τους. Στα τανκς και στα υπόλοιπα στρατιωτικά οχήματα έχουν προστεθεί προστατευτικά πλέγματα, ενώ δίχτυα τοποθετήθηκαν σε στρατηγικά σημεία και δρόμους».

Η Σεραφίνι διευκρίνισε ότι αναφέρεται σε ό,τι είδε η ίδια: «Οπως διαπιστώσαμε από πρώτο χέρι κατά μήκος των εκατοντάδων χιλιομέτρων του ουκρανικού μετώπου, τα περισσότερα drones δεν σημαίνουν λιγότερους θανάτους. Η πρώτη γραμμή είναι πια ενιαία ζώνη θανάτου, όπου πολίτες, στρατιώτες και δημοσιογράφοι θεωρούνται όλοι στόχοι».

Κατά τις ουκρανικές αρχές, τα drones ευθύνονται για τις μεγάλες απώλειες: «Τα drones και όχι το Πυροβολικό ευθύνονται για το 70% όλων των ρωσικών και ουκρανικών απωλειών, λέει ο Roman Kostenko, πρόεδρος της Επιτροπής Αμυνας και Πληροφοριών της ουκρανικής Βουλής. Σε ορισμένες μάχες, οι απώλειες σε θανάτους και τραυματισμούς εξαιτίας των drones γίνονται μεγαλύτερες και φθάνουν σε ποσοστό 80%, επιβεβαιώνουν οι ουκρανοί στρατιωτικοί διοικητές. Και οι Ρώσοι έχουν επίσης αλλάξει τον τρόπο μάχης τους». Η Σεραφίνο συμβουλεύτηκε και Δυτικούς ειδικούς.

«‘‘Η Ουκρανία είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή τους επόμενους μήνες. Η πρώτη γραμμή, που είναι ήδη πολύ επικίνδυνη, θα γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη. Αυτό σημαίνει ότι η Μόσχα μπορεί να συνεχίσει να ανταλλάσσει τις ζωές των στρατιωτών της με βραδεία πρόοδο στο Ντονμπάς, ελπίζοντας ότι το ΝΑΤΟ θα κουραστεί από τη σύγκρουση’’ παρατηρεί η Dara Massicot, ανώτερη συνεργάτιδα στο Carnegie Endowment for International Peace του Foreign Policy».

«Φοβάστε μήπως κάποια στιγμή βρεθείτε να πολεμάτε ένα cyborg που καθοδηγείται από Τεχνητή Νοημοσύνη;» ρώτησε η ιταλίδα ρεπόρτερ τους πεζοναύτες της 34ης Ταξιαρχίας στο μέτωπο της Χερσώνας, στο τέλος μιας οκτάωρης βάρδιας μπροστά στα μόνιτορ. «Με χασμουρητά απάντησαν: ‘‘Ισως κάποτε πάμε σε μάχη εναντίον των drones που δημιουργήσαμε. Προς το παρόν, όμως, είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε’’».

