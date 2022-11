Ουκρανοί ειδικοί στο σημείο της πτώσης του πυραύλου στην Πολωνία

Ουκρανοί εμπειρογνώμονες εργάζονται ήδη στον τόπο όπου κατέπεσε ο πύραυλος που σκότωσε δύο ανθρώπους στην νοτιοανατολική Πολωνία, χωριό Σεβόντοφ, σύμφωνα με τον Κίεβο.

Η Ουκρανία θα συνεχίσει την ανοικτή και εποικοδομητική συνεργασία με την Πολωνία σχετικά με το περιστατικό της Τρίτης, δήλωσε σχετικά ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Υπενθυμίζεται ότι παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, η Ουάσινγκτον αλλά και η ίδια η Πολωνία επισήμαναν ότι η έκρηξη στο πολωνικό χωριό προκλήθηκε από πύραυλο της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε την επομένη του συμβάντος ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» ότι ο πύραυλος δεν ήταν ουκρανικός.

Πέραν των διαφορετικών εκτιμήσεων μεταξύ του Κιέβου και των εταίρων του για το αν ο πύραυλος εβλήθη από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, οι τελευταίοι συμφωνούν στο ότι η τελική ευθύνη ανήκει στη Ρωσία, η οποία νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε «σφυροκοπήσει» την Ουκρανία με δεκάδες πυραυλικά χτυπήματα.

Το Κίεβο είχε κάνει λόγο για τον σφοδρότερο βομβαρδισμό από την αρχή του πολύμηνου πολέμου.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022