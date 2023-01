Ουκρανικοί HIMARS ισοπέδωσαν στρατώνα των Ρώσων: Εκατοντάδες νεκροί;

Ολοσχερώς ισοπεδώθηκε ένα τεράστιο κτίριο στην κατεχόμενη από τους Ρώσους Μακεγιέφκα, στα ανατολικά της χώρας, το οποίο χρησίμευε ως στρατώνας για τις δυνάμεις της Μόσχας, μετά τον βομβαρδισμό του από τα πυραυλικά συστήματα HIMARS που παρέδωσαν στους Ουκρανούς οι ΗΠΑ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από το Κίεβο και από φιλορωσικές πηγές υποδηλώνουν ότι η συγκεκριμένη επίθεση, η οποία έλαβε χώρα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα μπορούσε να να αποτελεί το πλέον πολύνεκρο πλήγμα σε βάρος του ρωσικού στρατού από την έναρξη της εισβολής του στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο, έγραψε η Telegraph.

Ο ουκρανικός στρατός χλεύασε τη ρωσική πλευρά τη Δευτέρα αποδίδοντας τις φονικές εκρήξεις στο σχολείο της Μακεγιέφκα, στο οποίο φέρεται να διέμεναν επιστρατευμένοι κατά κύριο λόγω στρατιώτες, σε «κάπνισμα σε ακτάλληλους χώρους».

Ισχυρίστηκε, δε, ότι από το πλήγμα στην πόλη της επαρχία Ντονιέτσκ σκοτώθηκαν «περίπου» 400 άνθρωποι.

Ο Ιγκορ Γκιρκίν, ένας εθνικιστής πρώην αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Telegram στις 11:08 το πρωί (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας ότι πράγματι «ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες» αν και το ρωσικό υπουργείο Αμυνας σε ανακοίνωσή του την ίδια ημέρα έκανε λόγο για 63 ρώσους στρατιωτικούς νεκρούς στο συμβάν.

Ο Γκιρκίν, ο οποίος πρωτοστάτησε στην οργάνωση των φιλορώσων αυτονομιστών τα προηγούμενα χρόνια και ο οποίος έχει επικρίνει έντονα τις στρατιωτικές αποτυχίες της Ρωσίας στην Ουκρανία, προσέθσε ότι πυρομαχικά είχαν αποθηκευτεί στο ίδιο κτίριο όπου φιλοξενούνταν οι επίστρατοι. «Δεν είναι η μόνη τέτοια (εξαιρετικά πυκνή) ανάπτυξη προσωπικού και εξοπλισμού στη ζώνη καταστροφής των πυραύλων HIMARS», διαμαρτυτήθηκε.

Ετεροι ρώσοι αξιωματούχοι στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή επίσης άσκησαν κριτική στους χειρισμούς της Μόσχας ενώ ορισμένοι κατηγόρησαν τα ίδια τα θύματα της επίθεσης για το γεγονός ότι «πρόδωσαν» τη θέση τους λόγω της χρήσης των τηλεφώνων τους, έγραψε η βρετανική εφημερίδα.

Ο ουκρανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στα οποία τα HIMARS εμφανίζονται να βάλουν κατά άγνωστου στόχου, με τα βλήματα που εκτοξεύουν να φωτίζουν τον βραδινό ουρανό. Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Εκπληξη!».

Βίντεο που δημοσίευσαν ξένα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε ως προς τη γνησιότητά του από τρίτες πηγές, φάνηκε να δείχνει ότι το εν λόγω κτιριακό καταστράφηκε ολοσχερώς. Η Telegraph έγραψε ότι η ισοπέδωση του σχολείου οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι το ίδιο κτίριο χρησιμοποιούνταν και για την αποθήγκευση εκρηκτικών. Οχήματα του ρωσικού στρατού τα οποία ήταν σταθμευμένα τριγύρω επίσης καταστράφηκαν, προσέθεσε.

Video of the consequences of a strike on temporarily occupied Makiivka – Reuters. Russian Ministry of Defense confirmed the strike of Ukrainian Army on the lodgings of Russian military in Makiivka. As of now it reported the death of 63 Russian soldiers. pic.twitter.com/NqCa5AYS3l — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2023

INSTANT KARMA: UKR announced that it conducted a New Year’s Day strike on a RU Barracks / HQ in occupied Donetsk. 400 RU occupiers were killed and 300 wounded in a precision strike on a building in Vocational School 19 in the town of Makiivka. https://t.co/JB54iLbasb pic.twitter.com/HAk1o2XaAa — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) January 2, 2023

Σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο φέρεται να αφορά στο ίδιο περιστατικό, ένας ουκρανός στρατιώτης, ο οποίος φοράει έναν χριστουγεννιάτικο σκούφο, εμφανίζεται να στέκεται μπροστά από το HIMARS που κατάφερε το πλήγμα στη ρωσική βάση στη Μακεγιέφκα:

Video came out on telegram of Ukrainian M142 High Mobility Artillery Rocket Systems = HIMARS, that been used on New Years Eve at russian military base inside the Makiivka school with 600 careless smokers celebration new year on the premises 💥💣🔥 pic.twitter.com/atwmJUlwvu — Michael (@IVIich4eL) January 1, 2023

Υπενθυμίζεται ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Ρωσία είχε εξαπολύσει κι εκείνη ακόμη μια ευρεία πυραυλική επίθεση σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο, πλήτοντας πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων και την ουκρανική πρωτεύουσα, και πολιτικές δομές.

