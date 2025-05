Ουκρανικό: Συνομιλίες χωρίς Πούτιν και Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη

Η Ουκρανία θα αποστείλει αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά, με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση που είχε με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η εντολή της αποστολής, όπως είπε, είναι να συζητήσει την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Ο ίδιος δεν θα παραστεί στις συνομιλίες, τονίζοντας πως «δεν έχω κάτι να κάνω στην Κωνσταντινούπολη», εφόσον ο Πούτιν απουσιάζει.«Αν μπορεί να επιτευχθεί σήμερα κατάπαυση του πυρός σε τεχνικό επίπεδο, τότε η συνάντηση με τον Πούτιν μπορεί να παραλειφθεί», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημά του για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, τονίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος δεν θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, καθώς –όπως δήλωσε– ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν εμφανίστηκε και αντ’ αυτού έστειλε «μια χαμηλόβαθμη ομάδα», υποστηρίζοντας ότι «οι Ρώσοι δεν είναι σοβαροί» σε σχέση με τις επικείμενες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

«Αν μπορεί να επιτευχθεί σήμερα κατάπαυση του πυρός σε τεχνικό επίπεδο, τότε η συνάντηση με τον Πούτιν μπορεί να παραλειφθεί», πρόσθεσε. Επισήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ και την Τουρκία πληροφορίες για την ακριβή ώρα έναρξης της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη.

Τέλος, ο Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει «ισχυρότερη πίεση στη Μόσχα», σε περίπτωση που η ρωσική πλευρά δεν δείξει πραγματική πρόθεση για διάλογο. Αν δεν δείξει καμία προθυμία στις συνομιλίες για εκεχειρία, ανέφερε, τότε άλλες χώρες θα πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική πίεση στη Ρωσία και να επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις.

«Η Ρωσία δεν αισθάνεται ότι χρειάζεται να τερματίσει (τον πόλεμο), πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική, οικονομική και άλλη πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία. Και γι’ αυτό ζητάμε, αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αν δεν υπάρξουν σοβαρές αποφάσεις… ζητάμε αρμόζουσες κυρώσεις», υποστήριξε.

Ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τμήματα της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό κατοχή ως τμήματα της Ρωσίας, καθώς επιβεβαίωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα προχωρήσουν. «Σε όλες τις συζητήσεις – και το τονίζω αυτό – και αυτή είναι η ακλόνητη θέση μου – δεν αναγνωρίζουμε νομικά κανένα από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη μας ως ρωσικά. Πρόκειται για ουκρανικά εδάφη», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα απαιτήσει να αναγνωριστούν ως τμήματα της Ρωσίας οι τέσσερις ουκρανικές περιοχές που βρίσκονται σήμερα εν μέρει υπό τον έλεγχό της, καθώς και η Κριμαία την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα το 2014.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Ουκρανούς, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε έτοιμος για «πιθανούς συμβιβασμούς» και να τους «συζητήσει».

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε, να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πιθανούς συμβιβασμούς και να τους συζητήσουμε», τόνισε ο Μεντίνσκι σε ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό.

Παράλληλα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τόνισε ότι η θέση της Ρωσίας σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει αλλάξει για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα μέτωπα όπου η Ρωσία έχει προελάσει.

Ερωτηθείσα από το Reuters αν η θέση της Ρωσίας έχει αλλάξει από τον Ιούνιο του 2024, όταν ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει επίσημα τις φιλοδοξίες της για το ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά της από το σύνολο του εδάφους τεσσάρων ουκρανικών περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία, η Ζαχάροβα είπε: «Ναι, υπάρχουν αυτές οι αλλαγές στη ρωσική θέση. Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται από τις αλλαγές επί του πεδίου».

Η Ζαχάροβα επικαλέστηκε τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος το 2024 δήλωσε ότι η Ουκρανία συρρικνώνεται εδαφικά κάθε φορά που απομακρύνεται από τις συνομιλίες με τη Ρωσία, ενώ εξέφρασε ευγνωμοσύνη στην Κίνα και τη Βραζιλία για την επιδίωξη μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης.

Σχετικά με τις πιθανές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, η Ζαχάροβα δήλωσε: «Οσον αφορά την ουκρανική πλευρά: πόσο έτοιμη είναι; Για ποιο πράγμα είναι έτοιμη; Νομίζω, αυτό θα φανεί, μεταξύ άλλων και σήμερα στην Κωνσταντινούπολη».

Η προοπτική άμεσων συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας, κρεμόταν από από μια κλωστή, το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς η κατώτερη του αναμενομένου αντιπροσωπεία που έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη, εξόργισε τους Ουκρανούς.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Ζελένσκι είδε στην Αγκυρα τον τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, σε μια συνάντηση την οποία χαρακτήρισε «καλή και παραγωγική» και επικεντρώθηκε «στο να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά και να εγγυηθούμε την ασφάλεια».

Ευχαρίστησε τον Ερντογάν και τη χώρα για τη στήριξη προς την Ουκρανία για μια πλήρη, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και αληθινή διπλωματία. «Συζητήσαμε επίσης τη συνεργασία στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων, τις εγγυήσεις ασφαλείας, την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, την αποναρκοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών, την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο κρατών μας. Είμαι ευγνώμων που στα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα» δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.

I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2025