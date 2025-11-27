Ουκρανικό: Μετά τα Χριστούγεννα η όποια συμφωνία ειρήνης

Αν και, όπως λέει η ρωσική πλευρά τουλάχιστον, το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν συζητήθηκε στα Εμιράτα κατά τη συνάντηση αντιπροσωπειών από τις δύο εμπόλεμες χώρες, η Corriere della Sera έδωσε μεγάλη βάση στα… μηνύματα της ερήμου. Και τούτο διότι οι αντιπρόσωποι υπήρξαν εκατέρωθεν κατάσκοποι. Και μάλιστα αρχικατάσκοποι. «Θα ήταν άδικο να περιορίσουμε το ζήτημα σε απλή συνάντηση μεταξύ μυστικών πρακτόρων». Γιατί; Επειδή «ο Πούτιν έστειλε στο Αμπου Ντάμπι τους δύο άνδρες που κάθε πρωί τού παρουσιάζουν την έκθεση για την πρόοδο της λεγόμενης Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης».

Οπως είναι γνωστό, συνέχισε η Corriere, ο ρώσος πρόεδρος δεν παρακολουθεί τα media. Διαβάζει ό,τι του υποβάλλουν προς ανάγνωση ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργκέι Ναρίσκιν (ο δεύτερος έχει μακρά εμπειρία στο Ουκρανικό, από το 2014 και την Κριμαία, ως χειριστής του «Φακέλου της Ουκρανίας»). Στην απέναντι πλευρά της τράπεζας συνομιλιών κάθισε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Κιέβου.

Οι δύο ρώσοι αξιωματούχοι είναι οι μοναδικοί που ήταν πάντα παρόντες στις συναντήσεις της ευρείας διαπραγματευτικής ομάδας του Κρεμλίνου, οι οποίες γίνονταν και γίνονται πριν από κάθε γύρο συνομιλιών, όπως λόγου χάρη και στο άκαρπο μίτινγκ της Κωνσταντινούπολης. Πάνω απ’ όλα οι δυο τους θεωρούνται οι αρχιτέκτονες της Συνόδου Κορυφής Τραμπ-Πούτιν, τον εφετινό Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα, και επιπλέον οι βασικοί θεματοφύλακες των μυστικών της.

Η παρουσία τους στα Εμιράτα, συνέχισε το δημοσίευμα, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα ότι «η Ρωσία δεν θα παρεκκλίνει από το πρωτόκολλο που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι, το οποίο ο Τραμπ εγκατέλειψε αφού συνάντησε την έντονη αντίθεση των ευρωπαίων ηγετών». Δεδομένης της γνώσης τους για το θέμα, κάποιοι στη Μόσχα υποθέτουν ότι οι Κοστιούκοφ και Ναρίσκιν προσπάθησαν να πείσουν τους αντιπάλους τους ότι ο πόλεμος δεν έχει πλέον κανένα νόημα.

Η Corriere έγραψε ότι «στα ευαίσθητα ζητήματα, τα ρωσικά ΜΜΕ ευθυγραμμίζονται και προβάλλουν ό,τι γράφει το ‘‘τεμνίκι’’». Τι είναι αυτό; «Οι άτυπες προεδρικές οδηγίες». Συνεπώς, «όταν υπάρχει ομοφωνία στα ρωσικά ΜΜΕ, τότε μιλάει ο ίδιος ο Πούτιν». Συμπλήρωσε, δε, ότι «τώρα ο οιωνός δεν είναι καλός». Η επιβεβαίωση, σχολίασε, ήρθε από τη Δούμα, όπου ο έμπειρος Αλεξέι Τσέπα, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, εξέπεμψε σήμα σκεπτικισμού.

«Για ποιο σχέδιο μιλάμε;» είπε ο Τσέπα. « Σχέδιο Νο 28, Σχέδιο Νο 24 ή Σχέδιο Νο 19; Τίποτα δεν είναι οριστικό αυτή τη στιγμή. Τα 28 σημεία απαιτούσαν ήδη σοβαρή μελέτη εκ μέρους μας. Τώρα μας λένε ότι δεν ισχύουν πλέον και ότι μιλάμε για κάτι καινούργιο που έχει εγκριθεί από την Ουάσινγκτον και το Κίεβο. Οπότε πρέπει να το μελετήσουμε για πολύ καιρό». Με δυο λόγια, εξήγησε η Corriere, το Κρεμλίνο επιμένει στις κόκκινες γραμμές του.

«Οι κόκκινες γραμμές του, που αναφέρθηκαν και στην Αλάσκα, αφορούν όχι μόνο τις διεκδικήσεις σε εδάφη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα αναγνωριστούν, κάτι που συνδέεται με το αίτημα του Πούτιν για πλήρη αποκατάσταση της Ρωσίας σε διεθνές επίπεδο. Αν το σχέδιο του Κιέβου είναι η κατάπαυση του πυρός στην πρώτη γραμμή χωρίς να νομιμοποιούνται ως ρωσικά εδάφη το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, το σχέδιο θα ναυαγήσει».

«Νιέτ» για το καθεστώς του Ντονμπάς

Η πληροφορία που έδωσε το ιταλικό μέσο για τις προαναφερθείσες περιοχές είναι ότι από ΗΠΑ και Ουκρανία προωθείται ο χαρακτηρισμός τους ως «προσωρινά κατεχόμενες, χωρίς νομικό καθεστώς». Κάτι που, εννοείται, δεν πρόκειται να αποδεχθεί ποτέ η Ρωσία. Η Corriere συνέχισε: «Καλά ενημερωμένοι ρώσοι πολιτικοί, όπως ο αντιπρόεδρος της Ανω Βουλής, Κονσταντίν Κοσάτσεφ, δεν έχουν καμία αμφιβολία για το αποτέλεσμα του νέου σχεδίου ΗΠΑ-Ουκρανίας. Δήλωσε: ‘‘Σημαίνει ότι ο εχθρός μας δεν είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις, αφού αρνείται να τις διεξαγάγει από τη θέση του ηττηθέντος. Και όχι μόνο. Εχει και τις απαιτήσεις του νικητή!’»

Αν δεν υπάρξουν ανατροπές προσωπικά από τον Πούτιν, ολοκλήρωσε η Corriere, «η γενική αίσθηση στη Ρωσία είναι ότι η ειρήνη πρέπει να περιμένει λίγο. Μετά τα Χριστούγεννα και βλέπουμε…»

