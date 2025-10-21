Ουκρανικό: Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν τις θέσεις Τραμπ για την εκεχειρία

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εξέδωσαν την Τρίτη κοινή δήλωση με την Ουκρανία στηρίζοντας το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση πυρός στις σημερινές γραμμές μαχών.

«Είμαστε όλοι ενωμένοι στην επιθυμία μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, την οποία αξίζει ο λαός της Ουκρανίας.

»Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία.

»Οι τακτικές κωλυσιεργίας της Ρωσίας έχουν δείξει ξανά και ξανά ότι η Ουκρανία είναι το μόνο μέρος που ενδιαφέρεται σοβαρά για την ειρήνη. Ολοι μπορούμε να δούμε ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιλέγει τη βία και την καταστροφή.

»Επομένως, είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση -πριν, κατά τη διάρκεια και έπειτα από οποιαδήποτε εκεχειρία.

»Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία της Ρωσίας και στην αμυντική της βιομηχανία, μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα για να αξιοποιήσουμε πλήρως την αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται.

»Οι ηγέτες θα συναντηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη μορφή του “Συνασπισμού των Προθύμων” για να συζητήσουν πώς να προχωρήσουν αυτό το έργο και να υποστηρίξουν περαιτέρω την Ουκρανία».

Η Ρωσία έχει στο παρελθόν ζητήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη πριν από μια κατάπαυση πυρός, ενώ η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της εδώ και καιρό ζητούν άμεση παύση των συγκρούσεων για να μπορούν να διεξαχθούν συνομιλίες.

Ο Τραμπ ζήτησε κατάπαυση πυρός στις σημερινές γραμμές ύστερα από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Ο ουκρανός πρόεδρος θα παρευρεθεί στη συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο.

Ο συνασπισμός –που συστήθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία τον Φεβρουάριο- πραγματοποίησε συνομιλίες για μήνες σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να προσπαθήσει να καθορίσει τα σχέδια για το ποια μπορεί να είναι η στρατιωτική συνεισφορά στην Ουκρανία και πώς μπορεί να αποθαρρυνθεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στο Κίεβο μόλις υπάρξει οριστική εκεχειρία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News