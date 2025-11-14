Ουκρανική επίθεση στο Νοβοροσίσκ προκαλεί διεθνείς αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου

Το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, διέκοψε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου, που αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ή στο 2% των παγκόσμιων προμηθειών, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, έπειτα από επίθεση ουκρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η επίθεση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες σε ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου. Πραγματοποιήθηκε μετά τις αυξανόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια από τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Κιέβου να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της.

Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, εν μέσω φόβων για την προσφορά μετά την επίθεση.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με αεροπορικά και θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας έχουν επανειλημμένως διαταράξει τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές φέτος, στοχεύοντας λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, ένα σύστημα αγωγών και μια σειρά από διυλιστήρια πετρελαίου.

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εκτόξευσαν πυραύλους κρουζ Neptune και χρησιμοποίησαν διάφορους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ «στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του στρατιωτικού και οικονομικού δυναμικού του ρώσου εισβολέα», έγραψε το Reuters.

Η Ουκρανία ανέφερε ότι έπληξε ξεχωριστά ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας και μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην κοντινή πόλη Ενγκελς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ρωσική εταιρεία αγωγών πετρελαίου Transneft αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει τις προμήθειες προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσαν οι πηγές στο Reuters.

Η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας, η οποία εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω του γειτονικού τερματικού σταθμού Γιούζναγια Οζερέεβκα, ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου για λίγες ώρες, για να τις επαναλάβει μετά την άρση του αεροπορικού συναγερμού, ανέφεραν πηγές. Αυτόν τον μήνα σχεδιάζει να εξάγει 1,45 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τον τερματικό σταθμό Γιούζναγια Οζερέεβκα, που απέχει περίπου 15 χλμ. νοτιοδυτικά του Νοβοροσίσκ.

Τα συντρίμμια από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν στο έδαφος του ρωσικού τερματικού σταθμού σιτηρών NKHP, ο οποίος λειτουργούσε κανονικά, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον γενικό διευθυντή Γιούρι Μεντβέντεφ.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση της Παρασκευής (14/11) προκάλεσε επίσης ζημιές σε ένα ελλιμενισμένο πλοίο, σε πολυκατοικίες και σε μια αποθήκη πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, τραυματίζοντας τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Η Delo, μια ομάδα μεταφορών και logistics, δήλωσε ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Νοβοροσίσκ, αλλά οι δραστηριότητές της συνεχίστηκαν κανονικά.

Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανέφερε ότι ένας γερανός υπέστη ζημιές, όπως και πολλά εμπορευματοκιβώτια. Επίσης, ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δίπλα στον τερματικό σταθμό υπέστη παράπλευρες ζημιές, αλλά κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, καθώς είχαν βρει καταφύγιο σε ασφαλές σημείο συγκέντρωσης μέσα στο πλοίο.

Τα φορτία ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω του τερματικού Τσεσκάρις του Νοβοροσίσκ ανήλθαν συνολικά σε 3,22 εκατ. τόνους , ή 761.000 βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές. Για τους πρώτους 10 μήνες του έτους ο αριθμός αυτός ήταν 24.716 εκατ. τόνοι.

Οι πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι συνολικά 1.794 εκατ. τόνοι προϊόντων πετρελαίου εξήχθησαν μέσω του Νοβοροσίσκ τον Οκτώβριο και οι εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ανήλθαν σε 16.783 τόνους.

Η ουκρανική επίθεση έπληξε δύο προβλήτες πετρελαίου στο Τσεσκάρις. Η ζημιά προκλήθηκε στους προβλήτες 1 και 1Α, οι οποίοι χειρίζονται δεξαμενόπλοια χωρητικότητας εκτοπίσματος 40.000 και 140.000 τόνων αντίστοιχα

«Το Νοβοροσίσκ υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περισσότεροι από 170 άνθρωποι και 50 μονάδες εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν αντιμετώπισαν τις συνέπειες της επίθεσης, σβήνοντας γρήγορα τις πυρκαγιές και παρέχοντας βοήθεια στους κατοίκους», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της ουκρανικής πλευράς ανέφερε ότι προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 και σε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά.

