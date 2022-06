Ουκρανία: Συνεχίζονται οι άγριες μάχες στο Σεβεροντονέτσκ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου ανακοίνωσαν ότι τα ουκρανικά στρατεύματα απέκρουσαν τις ρωσικές επιθέσεις σε χωριά κοντά στο Σεβεροντονέτσκ, μια σημαντική πόλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου διεξάγονται πολυαίμακτες μάχες ανάμεσα στους δύο στρατούς εδώ και εβδομάδες.

«Οι μονάδες μας απέκρουσαν την επίθεση στην περιοχή της Τοσκίβκα» ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στα Social Media. «Ο στρατός υποχώρησε και ανασυντάσσεται». Το Σάββατο 18 Ιουνίου, αξιωματούχοι δήλωσαν πως αυτές οι σφοδρές μάχες διεξάγονταν σε περιοχές έξω από το Σεβεροντονέτσκ οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι κυρίως, αλλά όχι πλήρως, υπό ρωσικό έλεγχο.

«Ολες οι δηλώσεις των Ρώσων που λένε ότι ελέγχουν το Σεβεροντονέτσκ είναι ψέματα. Στην πραγματικότητα ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης αλλά δεν την ελέγχουν πλήρως», δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Σέρχιι Γκαϊντάι στο Telegram. Επεσήμανε, μάλιστα, το γεγονός ότι οι ρωσικές δυνάμεις «ανασυγκροτούν συνεχώς τον στρατό τους με ενισχύσεις», φέρνοντας νέα στρατεύματα στο Σεβεροντονέτσκ και στα περίχωρα. «Χρησιμοποιούν τώρα τις λεγόμενες τακτικές εξερεύνησης, προσπαθούν να προχωρούν στάδιο το στάδιο, μέτρο το μέτρο», πρόσθεσε.

M777 howitzers of 44th Artillery Brigade of the #UAarmy somewhere at the battlefields.

You can go where you please, you can skid up the trees, but you don’t get away from the guns. pic.twitter.com/LfBHpjP6Pm

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 18, 2022