Ουκρανία: Συνεχίζεται η αντεπίθεση – Ανακατελήφθη η πόλη Κουπιάνσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την πόλη Κουπιάνσκ, στα βορειοανατολικά της χώρας, εκδιώκοντας τους ρώσους στρατιώτες από τις θέσεις τους, στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, ανέφεραν την Πέμπτη δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ενα μεγάλο μέρος αυτής της πόλης, η οποία αποτελέι σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο, είχε ανακαταληφθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, στην αντεπίθεση που εξαπέλυσε το Κίεβο στην περιοχή του Χαρκόβου.

Ωστόσο, ρωσικές δυνάμεις παρέμεναν στην απέναντι όχθη του ποταμού και συνέχιζαν τις αψιμαχίες, ενώ οι άμαχοι προσπαθούσαν να διαφύγουν περνώντας στην ουκρανική πλευρά της πόλης, μετέδωσε το ίδιο Μέσο.

Στο μεταξύ, νωρίτερα την Πέμπτη, ουκρανοί πυροσβέστες και εθελοντές μετέφεραν ένα πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας, διασχίζοντας μια πεζογέφυρα που παρέμεινε ανέπαφη και συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού.

Πρόκειται για την «πρώτη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην άλλη όχθη», δήλωσε ο στρατιωτικός διοικητής του Κουπιάνσκ, Αντριι Κανατσέβιτς. Μοιράστηκαν 2.000 μερίδες φαγητού, δωρεά της βρετανικής κυβέρνησης.

Ανά διαστήματα ακούγονταν εκρήξεις όλμων, όμως στην ανατολική όχθη είχαν αναπτυχθεί ουκρανικά άρματα, ανάμεσα σε κατεστραμμένα φορτηγά που έφεραν το γράμμα Ζ, το σύμβολο των ρωσικών δυνάμεων.

Οι δημοσιογράφοι είδαν πέντε πτώματα που φορούσαν στρατιωτική στολή (πιθανότατα Ρώσοι στρατιώτες) κοντά σε οχήματα που έφεραν ρωσικά διακριτικά.

Στη βιομηχανική ζώνη Κουπιάνσκ-Βουζλοβίι, πέντε χιλιόμετρα νοτιότερα, οι κάτοικοι είπαν ότι οι Ρώσοι έφυγαν την Τρίτη, σύμφωνα, πάντα, με το ρεπορτάζ του ίδιου Μέσου.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 September 2022

