Ουκρανία: Συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με $3 εκατ.

Ο οργανισμός κατά της διαφθοράς και η ειδική εισαγγελία στην Ουκρανία ανακοίνωσαν πως ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, ο Βσέβολοντ Κνιάζεφ, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με τρία εκατομμύρια δολάρια που έλαβε ως δωροδοκίες.

Μέσα ενημέρωσης στο Κίεβο ανέφεραν πως έγιναν έφοδοι στα γραφεία και άλλων μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η εθνική υπηρεσία καταπολέμησης διαφθοράς της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με μεγάλο ποσό σε μετρητά πάνω σε έναν καναπέ.

Η υπηρεσία αυτή και η ειδική εισαγγελία ανέφεραν πως διαπίστωσαν «διαφθορά ευρείας κλίμακας στο Ανώτατο Δικαστήριο», κάνοντας λόγο για κύκλωμα που προσπαθούσε να εξασφαλίσει διάφορες χάρες, στο οποίο ενέχονται «η ηγεσία και μέλη του».

Στην ανακοίνωσή τους δεν εξήγησαν ποιοι δωροδοκούσαν τους δικαστικούς ή γιατί.

