Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σε Ντνίπρο και Χάρκοβο – Σκοτώθηκε μία 17χρονη

Πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε μία 17χρονη και τραυμάτισαν άλλους εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν 16χρονο, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους στην πόλη Μπέρεστιν» ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεχ Σινεχούμποφ, προσθέτοντας κατόπιν ότι «κορίτσι 17 ετών το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε στο νοσοκομείο», ενώ τραυματίστηκαν ακόμη εννέα άνθρωποι, επτά από τους οποίους εισήχθησαν και «νοσηλεύονται».

Στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο περιφερειάρχης Βλαντίσλαβ Χαϊβανένκο είπε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο Ντνίπρο εξαιτίας πληγμάτων ρωσικών drones.

Από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με drones εφόρμησης και πυραύλους. Τη Δευτέρα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι στο Χάρκοβο και καταγράφηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ιδίως σε βρεφοκομείο.

Την Παρασκευή, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πολυκατοικία κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και οι θερμοκρασίες πέφτουν, η Μόσχα κλιμακώνει εδώ και εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές.

Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έκανε λόγο για 31 καταρρίψεις ουκρανικών drones τη νύχτα, επικαλούμενο το υπουργείο Αμυνας.

Στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια Ντονέτσκ, δυο θερμικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί υπέστησαν ζημιές εξαιτίας «άνευ προηγουμένου» ουκρανικής επιδρομής, στερώντας την ηλεκτροδότηση από χιλιάδες νοικοκυριά και ζημιές σε μονάδα φιλτραρίσματος του νερού.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Ομσκ, καταγράφηκε ατύχημα σε υπόγειο τμήμα αγωγού μεταφοράς αερίου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτάλι Χοτσένκο.

Στα πεδία των μαχών, η Ρωσία ανέφερε πως κατέλαβε χθες ακόμη τρία χωριά στις περιφέρειες Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ.

