Ουκρανία: Οργή και ανησυχία για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας

Απογοήτευση και ανησυχία προκάλεσαν στην Ουκρανία οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ τα τελεσίγραφα της Μόσχας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών ξεκίνησαν στο Ριάντ μόλις λίγες ώρες μετά από μια μαζική επίθεση της Ρωσίας με δεκάδες drones κατά της Ουκρανίας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις σε όλη τη χώρα.

Ενα drone έπληξε τον τελευταίο όροφο πολυώροφης κατοικίας στην κεντρική πόλη Ντολίνσκα, στην περιοχή Κιροβοχράντ. Μια μητέρα και τα δυο παιδιά της τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Επρόκειτο για μια «δύσκολη νύχτα» δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Αντρίι Ραΐκοβιτς.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Ριάντ ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού σε όλο το Κίεβο. Εκατομμύρια Ουκρανοί έλαβαν προειδοποιήσεις που τους προέτρεπαν να βρουν καταφύγιο εξαιτίας απειλής από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Μιλώντας στην Αγκυρα μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Φαίνεται πως οι ΗΠΑ συζητούν τώρα το τελεσίγραφο που έθεσε ο Πούτιν στην αρχή του πολέμου». «Για άλλη μια φορά», πρόσθεσε, «λαμβάνονται αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Αναρωτιέμαι γιατί πιστεύουν ότι θα αποδεχτούμε τώρα όλα αυτά τα τελεσίγραφα, ενώ τα απορρίψαμε στη δυσκολότερη στιγμή;».

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι θα επιδιώξει την επιστροφή των κατεχόμενων πόλεων και χωριών στην ανατολική και νότια Ουκρανία μέσω διπλωματικών μέσων, υπογραμμίζοντας: «Θα είναι ουκρανικά. Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός».

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι ο Ζελένσκι ανέβαλε μια προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, ώστε να αποφύγει να «νομιμοποιήσει» τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας.

Οπως το έθεσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, «είναι παράλογο η Μόσχα να μιλάει για ειρήνη ενώ σκοτώνει Ουκρανούς». Αναφερόμενος στη νέα ρωσική επίθεση με 176 drones, έγραψε σε ανάρτησή του: «Αυτή είναι η πραγματική διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας».

Χωρίς να ασκήσει άμεση κριτική στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, συμπλήρωσε ότι οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας δεν είχαν προετοιμαστεί σωστά, προσθέτοντας ότι δεν ήταν τίποτε άλλο παρά «ένα φόρουμ για περισσότερα ρωσικά τελεσίγραφα».

«Εχουμε ενθάρρυνση (της Ρωσίας) αντί για εξαναγκασμό και μια απογοητευτική και αδικαιολόγητη κατευναστική στάσης απέναντι στον επιτιθέμενο» συμπλήρωσε.

176 drones striking the centers of Ukrainian cities last night—is this Russia’s unmistakable and demonstrative “negotiating position”? Encouragement rather than coercion, a voluntary and bizarre renunciation of strength in favor of disheartening and unmotivated appeasement of the… pic.twitter.com/tCT7EUmzwe

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 18, 2025