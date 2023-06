Ουκρανία: Οκτώ νεκροί και τραυματίες από ρωσικό πύραυλο σε εστιατόριο του Κραματόρσκ

Ρωσικός πύραυλος έπληξε το βράδυ της Τρίτης εστιατόριο στην ανατολική ουκρανική πόλη Κραματόρσκ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και να τραυματισθούν 56, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης δράσης, ενώ σωστικά συνεργεία ερευνούν τα συντρίμμια για θύματα.

Ενας δεύτερος πύραυλος έπληξε χωριό στις παρυφές του Κραματόρσκ, προκαλώντας τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, αλλά τα περισσότερα θύματα ήταν στο εστιατόριο, όπου τουλάχιστον τρία παιδιά περιλαμβάνονται στους νεκρούς.

«Διασώστες εργάζονται μέσα στα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου και αναζητούν ανθρώπους που είναι πιθανόν ακόμη κάτω απ’ αυτά», ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης δράσης μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.

Ρωσικός πύραυλος έπληξε επίσης συγκρότημα κτιρίων στο Κρεμεντσούκ, περίπου 375 χιλιόμετρα πιο δυτικά στην κεντρική Ουκρανία, ακριβώς ένα χρόνο μετά την επίθεση εκεί σε εμπορικό κέντρο που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την τελευταία επίθεση.

Στο Κραματόρσκ, μια πόλη που συχνά γίνεται στόχος ρωσικών επιθέσεων, διασώστες εργάζονταν στο κατεστραμμένο εστιατόριο ενώ κάτοικοι παρατηρούσαν.

Το κτίριο έχει καταστραφεί. Αστυνομικοί και στρατιώτες βγήκαν έχοντας πάνω σε φορείο έναν άνδρα με στρατιωτικό παντελόνι και μπότες. Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, αν και δεν ήταν σαφές αν ήταν ακόμη ζωντανός.

«Ετρεξα εδώ μετά την έκρηξη επειδή νοικιάζω εδώ ένα καφενείο…. Όλα έχουν ανατιναχτεί», είπε στο Reuters η 64χρονη Βαλεντίνα.

«Δεν έχουν μείνει τζάμια, παράθυρα ή πόρτες. Το μόνο που βλέπω είναι καταστροφή, φόβος και φρίκη. Αυτός είναι ο 21ος αιώνας».

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο δήλωσε μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση πως άνθρωποι φαίνονται κάτω από τα συντρίμμια. Σε βίντεο στην πλατφόρμα Telegram εικονίζεται ένας άνδρας να δέχεται τις πρώτες βοήθειες στο πεζοδρόμιο ενώ το κεφάλι του αιμορραγεί.

Στο νυκτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως οι επιθέσεις δείχνουν ότι στη Ρωσία «αξίζει μόνο ένα πράγμα ως συνέπεια αυτού που έκανε – ήττα και δικαστήριο».

The Russian army has launched two missile attacks on the city of #Kramatorsk in Donetsk region, the head of the Ukrainian presidential office, Andriy Yermak, has said.

One missile hit a restaurant in the central part of the city, the second hit a restaurant in the village of… pic.twitter.com/oy3q8vWL7e

— NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2023