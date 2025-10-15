Ουκρανία: Οι Ρώσοι προελαύνουν στο Χάρκοβο – Μαζική εκκένωση γύρω από το Κουπιάνσκ

Οι ουκρανικές Αρχές διέταξαν την Τρίτη εσπευσμένη απομάκρυνση των οικογενειών που ζουν σε δεκάδες χωριά γύρω από την σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη Κουπιάνσκ, στην ανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου, εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας».

Η περιοχή υφίσταται σφοδρές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, περιφερειάρχης του Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι συνολικά 409 οικογένειες με 601 παιδιά ειδοποιήθηκαν πως πρέπει να εγκαταλείψουν 27 κοινότητες.

Αλλος αξιωματούχος στην περιοχή είπε αργότερα στο δημόσιο ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne ότι ο αριθμός των κοινοτήτων όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων, αυξήθηκε σε 40.

Για μήνες, ρωσικές μονάδες επιτίθενται και προελαύνουν στο Κουπιάνσκ, κλειδί στην αργή πρόοδό τους προς τα δυτικά στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία.

Η πόλη είχε πέσει στα χέρια τους τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022, όμως ανακαταλήφθηκε αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαιώνει πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υπερασπίζονται περιοχές-κλειδιά των μετώπων, συμπεριλαμβανομένης της Κουπιάνσκ, και τις τελευταίες μέρες μιλά για αντεπίθεση στην Ντομπροπίλια, νοτιότερα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε πως οι δυνάμεις της Μόσχας διατηρούν στρατηγικό πλεονέκτημα στα μέτωπα.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι υπολογίζει πως τα μέτωπα έχουν έκταση 1.200 χιλιομέτρων και πλέον.

