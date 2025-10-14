Ουκρανία: Οι Ρώσοι έπληξαν κομβόι του ΟΗΕ

176
Protagon Team Protagon Team 14 Οκτωβρίου 2025, 16:43
Κατεστραμμένο φορτηγό του ΟΗΕ μετά τη ρωσική επίθεση, στη Χερσώνα, την Τρίτη. Τη φωτογραφία ανέβασε ο κυβερνήτης της περιοχής
Φάλαγγα μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drones και πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν σχολιάζοντας ότι «είναι θαύμα» που δεν υπάρχουν θύματα.

Ο ουκρανός κυβερνήτης κατηγόρησε τη Ρωσία για τρομοκρατία για την επίθεση κατά των λευκών φορτηγών που έφεραν τα διακριτικά του ΟΗΕ και μετέφεραν βοήθεια με προορισμό τους ουκρανούς πολίτες.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Προκούντιν, δείχνει κατεστραμμένο φορτηγό με τα διακριτικά WFP (Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα) του ΟΗΕ, πεσμένο σε αγρό.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα της Μπιλοζέρκα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τον Δνείπερο που ορίζει τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή.

Ο ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση. «Τέτοιες επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες. Τα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει να γίνονται στόχος επιθέσεων», δηλώνει ο Ματίας Σμάλε, συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, κατήγγειλε «μία νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από τη Ρωσία, απόδειξη της απόλυτης περιφρόνησης της Μόσχας προς τις ζωές των πολιτών και τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

