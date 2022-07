Ουκρανία: O «Doctor Clown» σώζει αμάχους και μοιράζει χαμόγελα

Υπάρχουν τρία πράγματα δεν ξεχνά ποτέ να πάρει μαζί του ο Γιάν Τόμας Ρογκάλα όταν κατευθύνεται προς τις αιματηρές ζώνες πυρός στην Ουκρανία – ένα κράνος, ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο και τη κόκκινη μύτη του κλόουν. Προηγουμένως, προτού η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, ο 55χρονος Πολωνός επαγγελματίας κλόουν εργαζόταν με παιδιά με καρκίνο, και τις οικογένειές τους, σε νοσοκομεία της πόλης Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία.

Από την έναρξη του πολέμου και ύστερα, όμως, το alter-ego του έχει ξεκινήσει μία νέα ζωή. Οδηγεί το φορτηγό του «Doctor Clown» σε εστίες συγκρούσεων και προσπαθεί να φτιάξει το κέφι σε τρομαγμένους και εξαντλημένους κατοίκους, ενώ αυτοί βγαίνουν από τα κελάρια των κατεστραμμένων σπιτιών τους. Στη συνέχεια τους μεταφέρει στην ασφάλεια, παρότι σφαίρες μπορεί να περνούν συνεχώς από πάνω τους.

«Οταν οι άνθρωποι ζουν σε ένα υπόγειο, είναι αγχωμένοι, φοβισμένοι, σε ένταση, βρώμικοι. Μπορείς να ελαφρύνεις την κατάσταση, να πεις κάτι αστείο, να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου ή να τους πάρεις μια αγκαλιά. Φοράω πάντα τη μύτη μου», δήλωσε ο ίδιος στην Telegraph. «Τα παιδιά το λατρεύουν. Εχουν μεγάλες αντοχές, είναι πολύ εύκολο γι ‘αυτά να επιστρέψουν στην “παιδική ηλικία” και, φυσικά, όταν τα παιδιά γελούν, τότε οι ενήλικες χαλαρώνουν και επίσης γελούν».

Bringing much-needed joy and laughter, Jan Tomasz Rogala and his team of clowns spread cheer to children and families fleeing Ukraine pic.twitter.com/SWXlFtVz7Y

