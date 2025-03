Ουκρανία: Νυχτερινή επίθεση από 174 ρωσικά drones

Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατέρριψαν 90 από 174 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία.

Η ίδια πηγή ανακοίνωσε ότι χάθηκαν 70 drones, αναφερόμενη στην ενεργοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου για να τα ανακατευθύνει.

Δεν έγινε γνωστό τι απέγιναν τα υπόλοιπα 14 ρωσικά αεροσκάφη.

Από την πλευρά τους οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 72 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές, περιλαμβανομένων 36 πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων έβαλε στο στόχαστρο τη νύχτα ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές στη ρωσική περιφέρεια Αστραχάν (νότια), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να προκληθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της, ο Ιγκόρ Μπάμπουσκιν, μέσω Telegram.

and here is the fire after a Ukrainian drone hit an energy facility in Astrakhan pic.twitter.com/ac7LXImNO8

— big ben (@alternative_war) March 17, 2025