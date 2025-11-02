Ουκρανία: Νεκροί στην Οδησσό και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές

Σχεδόν 60.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας, εναντίον της επαρχίας Ζαπορίζια, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια επαρχία της Οδησσού, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές Αρχές.

Από την επίθεση στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και υπέστησαν σοβαρές ζημιές κτίρια, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.

«Συνεργεία θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», πρόσθεσε ο ίδιος στο Telegram, όπου ανήρτησε και φωτογραφίες από κτίρια οι προσόψεις των οποίων έχουν καταστραφεί.

Η Ζαπορίζια γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος επιθέσεων από το πυροβολικό, drones και πυραύλους της Ρωσίας οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, υποδομές και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, από τα 800 πλήγματα της Ρωσίας εναντίον 18 οικισμών στην επαρχία της Ζαπορίζια έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος και έχουν τραυματιστεί τρεις σε διάστημα 24 ωρών ως το πρωί της Κυριακής.

Εξάλλου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drone εναντίον της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε στο Telegram η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ σε τέσσερις αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Ντνιπροπετρόφσκ και είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατάστημα, επεσήμανε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της επαρχίας. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αγόρια ηλικίας 11 και 14 ετών.

Ουκρανοί έπληξαν διυλιστήριο και τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο ξένα πολιτικά σκάφη καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας από επίθεση με ουκρανικά drones στη ρωσική παραλιακή πόλη Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των σκαφών, ενώ οι αρχές έκαναν γνωστό ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Μία φωτιά που ξέσπασε από την επίθεση κατασβέστηκε αργότερα.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι από την επίθεση είχε ξεσπάσει φωτιά σ’ ένα τάνκερ, αλλά και σε υποδομές ενός σημαντικού πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στην Τουάπσε.

Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους πραγματοποίησαν επίθεση με drones σε έναν ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό ιδιοκτησίας της Rosneft, στο λιμάνι Τουάπσε, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU).

Στη δήλωσή του, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι πέντε επιδρομές με τη χρήση drones κατέστρεψαν ένα δεξαμενόπλοιο, υποδομές φόρτωσης του πετρελαίου, αλλά και κτίρια του λιμανιού σε κοντινή απόσταση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News