Ουκρανία: Νέες νυχτερινές επιθέσεις των Ρώσων – νεκρός ένας διασώστης

Ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν στην Ουκρανία τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και νωρίς το πρωί προκάλεσαν τον θάνατο ενός διασώστη, προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και ζημιές σε μια συναγωγή, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Επίθεση δέχθηκε ξανά το Κίεβο τη νύχτα, κατά την οποία η Ρωσία εκτόξευσε 130 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ενας διασώστης σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ επιχειρούσαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε ύστερα από βομβαρδισμό σε χωριό στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά).

«Ενα ακόμα έγκλημα κατά διασωστών», δήλωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, έκανε λόγο για πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε μια συναγωγή.

«Κανείς δεν γλιτώνει από τον ρωσικό τρόμο, ακόμα και οι θρησκευτικές κοινότητες», έγραψε ο Σίμπιχα στο Χ. Οπως είπε, από την αρχή της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, 67 πνευματικοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί και 640 χώροι λατρείας έχουν υποστεί ζημιές.

Τα ρωσικά χτυπήματα έπληξαν τρεις συνοικίες του Κιέβου.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική πρωτεύουσα είδαν πολυκατοικίες με σπασμένα παράθυρα καθώς και απομεινάρια από καρβουνιασμένα οχήματα, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούσαν να καθαρίσουν τους δρόμους από τα χαλάσματα.

Στην περιφέρεια του Σούμι (βορειοανατολικά), δύο σιδηροδρομικοί τραυματίστηκαν, ενώ η εταιρία διαχείρισης του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου ανέφερε ότι προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των τρένων σε συνοριακή περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 139 ουκρανικά drones την περασμένη νύχτα, κυρίως στις δυτικές περιφέρειες που είναι κοντά στην Ουκρανία.

